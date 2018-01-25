GÃ¼ncelleme: 19:44, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA



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2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 13 -14 Ocak tarihlerinde yapÄ±lanÂ Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi final sÄ±navlarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lar AÃ–F'Ã¼n resmi sitesinde aÃ§Ä±klandÄ±. SONUÃ‡LAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ



SINAV GEÃ‡ME NOTLARI 84 â€“ 100 AA 4,00 GeÃ§ti



77 â€“ 83 AB 3,70 GeÃ§ti



71 â€“ 76 BA 3,30 GeÃ§ti



66 â€“ 70 BB 3,00 GeÃ§ti



61 â€“ 65 BC 2,70 GeÃ§ti



56 â€“ 60 CB 2,30 GeÃ§ti



50 â€“ 55 CC 2,00 GeÃ§ti



46 â€“ 49 CD 1,70 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti 40 â€“ 45 DC 1,30 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti



33 â€“ 39 DD 1,00 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti



0 â€“ 32 FF 0,00 KaldÄ±Â

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