2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA

13 -14 Ocak tarihlerinde yapÄ±lanÂ Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi final sÄ±navlarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SonuÃ§lar AÃ–F'Ã¼n resmi sitesinde aÃ§Ä±klandÄ±.
SINAV GEÃ‡ME NOTLARI
84 â€“ 100 AA 4,00 GeÃ§ti
77 â€“ 83 AB 3,70 GeÃ§ti
71 â€“ 76 BA 3,30 GeÃ§ti
66 â€“ 70 BB 3,00 GeÃ§ti
61 â€“ 65 BC 2,70 GeÃ§ti
56 â€“ 60 CB 2,30 GeÃ§ti
50 â€“ 55 CC 2,00 GeÃ§ti
46 â€“ 49 CD 1,70 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti
40 â€“ 45 DC 1,30 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti
33 â€“ 39 DD 1,00 Ortalamaya BazlÄ± GeÃ§ti
0 â€“ 32 FF 0,00 KaldÄ±Â
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KPSS'nin birinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 11-20 AralÄ±k'ta Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca tercihler alÄ±nacak.
Prof. Dr. Ã‡ekin, "Ã§aÄŸÄ±n vebasÄ±" olarak nitelenen obeziteye kÃ¶tÃ¼ beslenme ve hareketsizlik dÄ±ÅŸÄ±nda etken olan Ã§ok sayÄ±da sebepten birinin de burun solunumunun bozulmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde 12-14 Nisan tarihlerinde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'nde bir araya geldi
Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. GenÃ§oÄŸlu, "ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak" dedi
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karne heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±