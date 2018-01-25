GÃ¼ncelleme: 19:59, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Steinmeier MÃ¼slÃ¼man dernek temsilcilerini kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶sterenÂ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ kurduÄŸuÂ derneklerin temsilcileriniÂ kabul etti.Â

Berlin'deki Bellevue SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B) Genel BaÅŸkanÄ± Nevzat AÅŸÄ±koÄŸlu, Almanya MÃ¼slÃ¼manlar Koordinasyon Konseyi (KRM) DÃ¶nem SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zekeriya AltuÄŸ, Almanya Ä°slam Konseyi (IR) BaÅŸkanÄ± Burhan Kesici, Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezleri BirliÄŸi (VIKZ) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± KazÄ±m Per, MÃ¼slÃ¼manlar Merkez Konseyi (ZMD) BaÅŸkanÄ± Aiman Mazyek, Almanya BoÅŸnaklar Ä°slam Toplumu BaÅŸkanÄ± Paso Fetic ve Almanya FaslÄ±lar Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Ahmed Hammouti katÄ±ldÄ±.

BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Almanya'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n temel problemlerini, Ã§ektikleri sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± konularÄ± ve taleplerini Steinmeierâ€™e iletme imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± anlatan AÅŸÄ±koÄŸlu, "DÃ¼nyada meydana gelen Ã§eÅŸitli olaylar sebebiyle Avrupa genelinde ve Almanya'da MÃ¼slÃ¼man teÅŸkilatlar etkileniyor. Son zamanlarda Ã¶zellikle camilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda yine bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu oldu. Bunu da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ifade ettik. Bundan endiÅŸe duyduÄŸumuzu sÃ¶yledik." dedi.

AÅŸÄ±koÄŸlu, toplantÄ±da dini cemaatlerin temel ihtiyaÃ§larÄ±, bu ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±, din gÃ¶revlilerinin yetiÅŸtirilmesi ve konuya iliÅŸkin ilahiyat fakÃ¼ltelerinden beklentiler gibi konularÄ±n dile getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

YapÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade eden AÅŸÄ±koÄŸlu, "UmarÄ±m baÅŸka gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de takip eder. BÃ¶ylece Almanyaâ€™da, Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man cemaatlerin ihtiyaÃ§larÄ±, problemleri, talepleri karÅŸÄ±lanÄ±r diye Ã¼mit ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Almanya Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Kesici de, Steinmeier'in son dÃ¶nemde "camilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin bir ÅŸeylerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

Steinmeier'in "MÃ¼slÃ¼manlar bizim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z. Onlara biraz daha iyi davranmamÄ±z gerekiyor" sÃ¶zleri ile dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru bir sinyal verdiÄŸini bildiren Kesici, Alman CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ayrÄ±ca "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin son toplantÄ± olmayacaÄŸÄ±, bundan sonra benzer toplantÄ±lar yapÄ±lacaÄŸÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kesici, bunun kendileri iÃ§in sevindirici bir geliÅŸme olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.