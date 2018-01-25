GÃ¼ncelleme: 20:35, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Trump'tan Davos'ta Filistinlilere hakaret ve tehdit





Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°sviÃ§re'ninÂ DavosÂ kasabasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda (WEF)Â Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahuâ€™yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸtu. ABD tarafÄ±ndan mali yardÄ±m saÄŸlanmasÄ± iÃ§inÂ Filistin'in Ä°srail'le barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine tekrar baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Trump, Filistin yÃ¶netiminin geÃ§en gÃ¼nlerde ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararlarÄ±nÄ± "saygÄ±sÄ±zlÄ±k" olarak nitelendirdi. Trump, "Bir hafta Ã¶nce bizim bÃ¼yÃ¼k baÅŸkan yardÄ±mcÄ±mÄ±zÄ±n ziyaretine izin vermeyerek bize saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±lar. Biz onlara yÃ¼zlerce milyon dolar yardÄ±m ve destek saÄŸlÄ±yoruz. Bu para masada ve oturup barÄ±ÅŸ mÃ¼zakeresi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece onlara gitmeyecek." ifadelerini kullandÄ±. Filistin yÃ¶netimi geÃ§en gÃ¼nlerde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki amacÄ±yla, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Davos Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Trump yapacak. Bu yÄ±l ABD heyetinde Trump'Ä±n beraberinde Ã§ok sayÄ±da bakan yer alÄ±yor. Trump'Ä±n yapacaÄŸÄ± kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n protesto edilmesi bekleniyor.

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