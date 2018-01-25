Trump'tan Davos'ta Filistinlilere hakaret ve tehdit

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°sviÃ§re'ninÂ DavosÂ kasabasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda (WEF)Â Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahuâ€™yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸtu.
ABD tarafÄ±ndan mali yardÄ±m saÄŸlanmasÄ± iÃ§inÂ Filistin'in Ä°srail'le barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine tekrar baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Trump, Filistin yÃ¶netiminin geÃ§en gÃ¼nlerde ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararlarÄ±nÄ± "saygÄ±sÄ±zlÄ±k" olarak nitelendirdi.
Trump, "Bir hafta Ã¶nce bizim bÃ¼yÃ¼k baÅŸkan yardÄ±mcÄ±mÄ±zÄ±n ziyaretine izin vermeyerek bize saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±lar. Biz onlara yÃ¼zlerce milyon dolar yardÄ±m ve destek saÄŸlÄ±yoruz. Bu para masada ve oturup barÄ±ÅŸ mÃ¼zakeresi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece onlara gitmeyecek." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin yÃ¶netimi geÃ§en gÃ¼nlerde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki amacÄ±yla, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Davos Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Trump yapacak. Bu yÄ±l ABD heyetinde Trump'Ä±n beraberinde Ã§ok sayÄ±da bakan yer alÄ±yor.
Trump'Ä±n yapacaÄŸÄ± kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n protesto edilmesi bekleniyor.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu, gelecek hafta kaÃ§ak baÅŸkan adayÄ± Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Filistinli aktivistler tarafÄ±ndan, sosyal medya Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)" hashtagi ile kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±
Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde taraflar, SoÃ§i'de anayasa komitesi kurulmasÄ± hedefiyle yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazÄ±rlÄ±klarÄ± ele aldÄ±. TaraflarÄ±n SoÃ§i'ye "gidip gitmeme" kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriye'de geÃ§en yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, "ABD, Suriyeâ€™yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik bir strateji benimsiyor. ABD askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'de sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sÃ¼re kalmasÄ±na yÃ¶nelik planlar uluslararasÄ± hukukla Ã§eliÅŸmektedir." dedi.
Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da doktorlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "kemer sÄ±kma" politikalarÄ±nÄ± protesto etti
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak