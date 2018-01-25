GÃ¼ncelleme: 21:34, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Rusya'dan ABD'ye 'bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k' eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova,Â ABDâ€™ninÂ Suriyeâ€™yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik bir strateji benimsediÄŸini savunarak, "ABD askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sÃ¼re kalmasÄ±na yÃ¶nelik planlar uluslararasÄ± hukukla Ã§eliÅŸmektedir." dedi.

Zaharova, Moskovaâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABDâ€™nin Suriyeâ€™nin kuzeyinde "sÄ±nÄ±r gÃ¼cÃ¼" kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Suriyeâ€™yi, farklÄ± kuvvetlerin birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸacaklarÄ± bir arenaya Ã§evirmenin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan Zaharova, "ABD, Suriyeâ€™yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik bir strateji benimsiyor. Egemen bir Ã¼lke olan Suriyeâ€™deki askeri varlÄ±klarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sÃ¼re kalmasÄ±na yÃ¶nelik planlar uluslararasÄ± hukukla Ã§eliÅŸmektedir." diye konuÅŸtu.

Suriyeâ€™nin kuzeyinde "sÄ±nÄ±r gÃ¼cÃ¼" kurulmasÄ±na iliÅŸkin Ã§abalarÄ± da Ã¼lkeyi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik adÄ±mlar olarak deÄŸerlendiren Zaharova, "Washingtonâ€™un bÃ¶lgedeki Suriyeli KÃ¼rtlere, TÃ¼rkmenlere, Araplara, Ã‡erkezlere ve Asurlulara bunu isteyip istemediklerini sorduklarÄ±ndan emin deÄŸiliz." ifadesini kullandÄ±.Â

Zaharova, SoÃ§iâ€™de dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresiâ€™nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na da deÄŸinerek, "29-30 Ocakâ€™ta dÃ¼zenlenecek kongreye Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran aktif bir ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yor. Kongre iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden gÃ¶zlemciler de dahil olmak Ã¼zere bin 600 kiÅŸiye davetiye gÃ¶nderildi." dedi.