Suriye'de 10 binden fazla sivil katledildi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±ndaki gÃ¶Ã§ler, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar, saldÄ±rÄ±larda Ã¶lenler, tutuklamalar ve kullanÄ±lan silahlara iliÅŸkin geniÅŸ bir rapor yayÄ±mladÄ±.
Raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve saldÄ±rÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k bir milyon 300 bin kiÅŸinin zorunlu toplu gÃ¶Ã§lere maruz kaldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Rapora gÃ¶re, PYD/PKK ve DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri ittifakÄ± ile rejim ve Rus ittifakÄ±nÄ±n Rakka iline yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±lki saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k 450 bin sivil gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
AÄŸÄ±n raporunda, "Rejim-Rus ittifakÄ±nÄ±n Deyrizor'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusundaki bÃ¶lgeden yaklaÅŸÄ±k 450 bin sivil nehrin karÅŸÄ± kÄ±yÄ±sÄ±na gÃ¶Ã§ etti." ifadelerine yer verildi.
Raporda, rejim ve Rus gÃ¼Ã§lerinin 2017'nin sonlarÄ±nda Hama ve Ä°dlib ilinin gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±na yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± yÃ¼zÃ¼nden kentin kuzey kÄ±rsalÄ±na yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin gÃ¶Ã§ ettiÄŸi belirtildi.
Rejimin abluka ve demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirme politikasÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporda, rejim ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±ndaki bazÄ± bÃ¶lgeleri geÃ§en sene tahliye ve gÃ¶Ã§ anlaÅŸmalarÄ±nÄ± imzalamaya zorladÄ±ÄŸÄ±na ve on binlerce sivil ve askeri muhalifin farklÄ± bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ ettiÄŸine yer verildi.
SNHR raporunda, Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ BeÅŸÅŸar Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Raporda, Esad rejiminin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkenceler ve dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 754'Ã¼ Ã§ocuk, 591'i kadÄ±n 4 bin 148 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilirken, Rus gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 439'u Ã§ocuk, 284'Ã¼ kadÄ±n bin 436 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
PYD/PKK'nÄ±n 58'i Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n toplam 316 sivili katlettiÄŸi kaydedilen raporda, DEAÅž'Ä±n 281'i Ã§ocuk, 148'i kadÄ±n bin 421 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 521'i Ã§ocuk, 332'si kadÄ±n toplam bin 759 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen raporda, askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplarÄ±n rejimle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu ise 47'si Ã§ocuk, 30'u kadÄ±n 211 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi vurgulandÄ±.
Raporda, kimliÄŸi bilinmeyen taraflarÄ±n 198'i Ã§ocuk, 97'si kadÄ±n 913 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
GeÃ§en yÄ±l 6 bin 517 kiÅŸinin keyfi ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verilen rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri 4 bin 796, PYD/PKK 647, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 539, askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar ise 535 kiÅŸiyi keyfi bir ÅŸekilde alÄ±koydu.
SNHR raporunda, "SNHR, ÅŸu ana kadar tutuklu olanlardan 117 bininin listesini elinde bulunduruyor. Ancak tahminlerimize gÃ¶re, tutuklularÄ±n sayÄ±sÄ± 215 binden fazla. Bu rakamlarÄ±n yÃ¼zde 99'u Suriye rejimi tarafÄ±ndan tutsak." ifadelerine yer verdi.
Raporda, 211'i rejim tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 232 sivilin iÅŸkence gÃ¶rerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°nceleme ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle pek Ã§ok olayÄ± belgeleyen AÄŸ, rejimin geÃ§en yÄ±l Ã¼lkede 17 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±nda sarin gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgularken, Han Åžeyhun saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra da 7 kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda misket bombasÄ± ile yakÄ±cÄ± silahlar da kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Raporun "Tavsiyeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, sivilleri hedef alan bÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce durmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak, suÃ§lularÄ±n yargÄ±lanmasÄ± istendi.
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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriye'de geÃ§en yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
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Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
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