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08:44, 26 Ocak 2018 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 01:15, 26 Ocak 2018 Cuma

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Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması
Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması

Pentagon Sözcüsü White, "Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak şu anki saldırı (Zeytin Dalı Harekatı) dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız" dedi. Korgeneral McKenzie ise Suriye’de bir güvenli bölge kurulması konusunda yaptığı açıklamada, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı operasyonlardan dikkatleri çekmeye neden olabileceğini ifade ederek Ankara’nın meşru güvenlik kaygıları olduğuna dikkat çekti ve ABD’nin Türkiye ile bir krizde olmadığını belirtti.

White, ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ile düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI VAR"

Türkiye’nin, "ABD’nin PYD/PKK’ya silah yardımını durdurması" talebine yönelik bir soruya White, "Şu anda Türkiye ile çok yakın çalışıyoruz. Onlar bizim NATO müttefikimiz ve meşru güvenlik kaygıları var. Dolayısıyla onlarla görüşmelere devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda bir krizin başlamak üzere olup olmadığına dair bir soruya ise White, "Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak şu anki saldırı (Zeytin Dalı Harekatı) dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak elimizdeki göreve yani DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız.” şeklinde yanıt verdi.

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına ve ulusal güvenlik menfaatlerine vurgu yapan Korgeneral McKenzie ise Afrin'deki operasyonların ABD’nin Suriye’de yürüttüğü DEAŞ ile mücadeleyi "olumsuz" etkileyebileceğini savundu.

McKenzie, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonları; PYD/PKK'nın Orta Fırat Vadisi'nde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardaki etkisini ne kadar azaltırsa, bundan ABD’nin DEAŞ karşıtı operasyonlarının da o derece olumsuz etkileneceğini söyledi. McKenzie "Bu yüzden bunu minimize etmek için Türklerle çalışıyoruz." diye konuştu.

McKenzie ayrıca Türkiye’nin güvenlik kaygıları ile ABD’nin Suriye’de DEAŞ ile mücadele amacını birbirine uyumlu hale getirmeye yönelik Türk yetkililerle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin Suriye’deki soruna en yakın ülke olduğunu ifade eden McKenzie şunları kaydetti:

"(Türkiye) sınırları içerisinde aktif çatışma olan tek NATO ülkesi. Bunların tamamının anlıyoruz. Söyleyeceğim son noktası ise şu. Biz 'Afrin cebi'nde bulunan Kürt gruplara eğitim ve ekipman vermedik. Biz Orta Fırat Vadisi’nden güneye ve doğuya doğru yürüttüğümüz operasyonlara odaklanmış durumdayız."

Fırat’ın kuzeydoğusundaki PYD/PKK unsurlarına verdikleri silahları da takip ettiklerini öne süren McKenzie örgüte verilen silahlar konusunu da Türkiye ile konuştuklarını söyledi.

MÜNBİÇ'İ İZLİYORUZ

Türkiye’nin Münbiç’e operasyon düzenlemesi ihtimaline ilişkin sorulara da yanıt veren McKenzie "Türkiye’nin Münbiç’e girip girmeyeceğini bilmiyorum ancak bu izlediğimiz bir konu, gelecekle ilgili ve farazi bir konudur. Bu konuda şu anda yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Münbiç’e ilerlemesi durumunda ABD’nin ne tür tedbirler aldığına dair bir soru üzerine McKenzie, Türkiye’nin de koalisyonun bir parçası olduğunu ve Türkiye ile koordinasyon kurmaya devam ettiklerini dile getirdi.

McKenzie, "Sahadaki komutanlar ve bölge komutanı Orgeneral Votel (CENTCOM Komutanı) askerlerimizin güvende olduklarından emin olmak üzere bölgedeki taktiksel durumu değerlendiriyor ve sürekli analizler yapıyorlar." dedi.

ABD askerlerinin kendilerini koruyabileceğini ifade eden McKenzie, ABD askerlerinin yerleri konusunda da Türkiye ile koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye askerlerini Münbiç’ten çekmesine yönelik açıklamaları hatırlatılarak Pentagon’un bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin bir soruya ise McKenzie, "Bu benim üzerine konuşamayacağım bir politika konusudur." cevabını verdi.

"DEAŞ İLE SAVAŞACAK EN SON KİŞİLER MÜCADELEDEN AYRILANLAR OLUR"

ABD destekli terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat’ın kuzeydoğusundan Münbiç’e doğru hareket ettiğine dair sorular üzerine McKenzie halihazırda bu yönde bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak bu konuyu yakından izlediklerini söyledi.

ABD destekli PYD/PKK unsurlarının Afrin operasyonu için DEAŞ ile mücadeleden ayrılması konusunda ise Korgeneral McKenzie "Her mantıklı insan bu yönde bir baskı olabileceğini düşünür bunu yakından izliyor olacağız ve bu tehlikeli bir şey." dedi.

AA muhabirinin, ABD destekli bazı örgüt unsurlarının Fırat’ın kuzey doğusundan Afrin’e gitmesi durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağına yönelik sorusuna ise McKenzie, "Birinin DEAŞ ile mücadeleyi bırakıp başka yere gitmesi bizim için DEAŞ mücadelesinde bir kişi eksik demektir. Dolayısıyla ilk olarak bunu, ortaklarımızı Afrin'e gidip savaşmak için bir neden olmadığı konusunda ikna etmekle engellemeye çalışacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE GÜVENLİ BÖLGEYİ BİRKAÇ YILDIR KONUŞUYORUZ"

Suriye’de bir güvenli bölge kurulması konusunda ABD ve Türkiye arasındaki yürütülen temasların ele alındığı haberlere ilişkin sorulara yanıt veren Korgeneral McKenzie Türkiye ile güvenli bölge konusunu birkaç yıldır konuştuklarını ve bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını dile getirdi.

Güvenli bölge konusunda McKenzie, "Komutanlarımız hala konuşuyorlar. Ancak şunu söyleyeyim o orada duran bir kavram. Daha önce de buna baktık, daha önce kamuoyunda geniş bir şekilde tartışıldı. Dolayısıyla şimdi de ortalıkta dolaşan bir fikir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.  



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