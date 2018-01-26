ï»¿'ï»¿SoÃ§i' kararÄ± bugÃ¼n verilecek

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â gÃ¶zetiminde Cenevre 9 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±ndaÂ Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±nÂ ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°ngiltere, ABD, Fransa, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan, muhalefet heyetine bir strateji belgesi iletti. BM heyeti, taraflarla "SoÃ§i" gÃ¼ndemiyle bir araya gelirken, rejim heyeti uzlaÅŸmaz tavrÄ±nÄ± korudu.
ToplantÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ndeÂ BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Muhalefet heyetine, De Mistura ile toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce Ä°ngiltere, ABD, Fransa, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan tarafÄ±ndan bir bildiri gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
"Strateji belgesi" niteliÄŸindeki bildiride, anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.
5 Ã¼lkenin kendilerini "KÃ¼Ã§Ã¼k Grup" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgede, De Mistura'ya, rejim, muhalefet ve garantÃ¶rlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, KÃ¼Ã§Ã¼k Grup ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Belgede, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±, bunun yerine baÅŸbakan ve "bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metlere" belli yetkiler verilmesi Ã¶nerildi.
SeÃ§imler konusuna da deÄŸinilen belgede, mÃ¼lteci konumundaki Suriyelilerin de oy kullanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekildi.
Belgedeki "GÃ¼venli bÃ¶lgeler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yabancÄ± milislerin Ã§ekilmesi, ablukalarÄ±n son bulmasÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n durmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Kaynaklar, inisiyatifin, 5 Ã¼lkenin, Rusya'nÄ±n rejime yeterli baskÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±, yapsa dahi bunun rejimin tutumuna yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± konusundaki ortak fikrinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
Buna gÃ¶re, 5 Ã¼lke, muhaliflere bir yol Ã§izerek, Rusya karÅŸÄ±sÄ±nda denge unsuru oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.
5 Ã¼lke muhaliflerin SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lmasÄ±na da sÄ±cak bakmazken, TÃ¼rkiye'nin ise Kongre'ye katÄ±lmalarÄ± iÃ§in muhalefet heyetini teÅŸvik ettiÄŸi ifade ediliyor.
Bu arada De Mistura da BM olarak SoÃ§i'ye katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaklarÄ±na karar vermek iÃ§in taraflarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sonlandÄ±rmayÄ± bekliyor.
BM Temsilcisinin, bu sabah rejim, Ã¶ÄŸleden sonra ise muhalefet heyetiyle bir araya geldikten sonra Genel Sekreter Antonio Guterres'e bilgi vermesi, ardÄ±ndan toplantÄ±nÄ±n sonunda kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
Ã–te yandan De Mistura'nÄ±n rejim heyetiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin olumsuz geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Rejim heyeti baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Caferi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± eleÅŸtirmeye ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, anayasa konusunun adresi olarak, SoÃ§i ya da Cenevre'yi deÄŸil, Åžam'Ä± gÃ¶sterdiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Cenevre'deki 8. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin uzlaÅŸmaz tutumu nedeniyle baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldÄ±rabilmek iÃ§in geÃ§en tura ilk defa, geniÅŸ kapsamlÄ± tek bir heyet ile katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen rejim heyeti, Ã¼Ã§ hafta sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yalnÄ±zca 9 gÃ¼nÃ¼nde yer almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalifler, "doÄŸrudan" ve "Ã¶n koÅŸulsuz" siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerine geÃ§meyi teklif ederken, rejim heyeti, sÃ¼reci oyalamak iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na odaklanmayÄ± seÃ§miÅŸti.
Viyana'daki Cenevre 9 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini, SoÃ§i'de 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi hazÄ±rlÄ±klarÄ± oluÅŸturuyor.
Taraflar, SoÃ§i'de ele alÄ±nmasÄ± planlanan anayasa komitesi oluÅŸturulmasÄ± konusunu mÃ¼zakere ediyor.Â
Ã–zel toplantÄ±nÄ±n bugÃ¼n sona ermesi bekleniyor.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu, gelecek hafta kaÃ§ak baÅŸkan adayÄ± Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Filistinli aktivistler tarafÄ±ndan, sosyal medya Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)" hashtagi ile kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±
Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde taraflar, SoÃ§i'de anayasa komitesi kurulmasÄ± hedefiyle yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazÄ±rlÄ±klarÄ± ele aldÄ±. TaraflarÄ±n SoÃ§i'ye "gidip gitmeme" kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriye'de geÃ§en yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, "ABD, Suriyeâ€™yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik bir strateji benimsiyor. ABD askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'de sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sÃ¼re kalmasÄ±na yÃ¶nelik planlar uluslararasÄ± hukukla Ã§eliÅŸmektedir." dedi.
Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
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Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak