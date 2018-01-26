GÃ¼ncelleme: 01:45, 26 Ocak 2018 Cuma

ï»¿'ï»¿SoÃ§i' kararÄ± bugÃ¼n verilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â gÃ¶zetiminde Cenevre 9 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±ndaÂ Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±nÂ ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°ngiltere, ABD, Fransa, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan, muhalefet heyetine bir strateji belgesi iletti. BM heyeti, taraflarla "SoÃ§i" gÃ¼ndemiyle bir araya gelirken, rejim heyeti uzlaÅŸmaz tavrÄ±nÄ± korudu.

ToplantÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ndeÂ BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Muhalefet heyetine, De Mistura ile toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce Ä°ngiltere, ABD, Fransa, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan tarafÄ±ndan bir bildiri gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

"Strateji belgesi" niteliÄŸindeki bildiride, anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.

5 Ã¼lkenin kendilerini "KÃ¼Ã§Ã¼k Grup" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgede, De Mistura'ya, rejim, muhalefet ve garantÃ¶rlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, KÃ¼Ã§Ã¼k Grup ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Belgede, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±, bunun yerine baÅŸbakan ve "bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metlere" belli yetkiler verilmesi Ã¶nerildi.

SeÃ§imler konusuna da deÄŸinilen belgede, mÃ¼lteci konumundaki Suriyelilerin de oy kullanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Belgedeki "GÃ¼venli bÃ¶lgeler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yabancÄ± milislerin Ã§ekilmesi, ablukalarÄ±n son bulmasÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n durmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

RUSYA'YA KARÅžI DENGE UNSURU

Kaynaklar, inisiyatifin, 5 Ã¼lkenin, Rusya'nÄ±n rejime yeterli baskÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±, yapsa dahi bunun rejimin tutumuna yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± konusundaki ortak fikrinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Buna gÃ¶re, 5 Ã¼lke, muhaliflere bir yol Ã§izerek, Rusya karÅŸÄ±sÄ±nda denge unsuru oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.

5 Ã¼lke muhaliflerin SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lmasÄ±na da sÄ±cak bakmazken, TÃ¼rkiye'nin ise Kongre'ye katÄ±lmalarÄ± iÃ§in muhalefet heyetini teÅŸvik ettiÄŸi ifade ediliyor.

SOÃ‡Ä° KARARI BUGÃœN VERÄ°LECEK

Bu arada De Mistura da BM olarak SoÃ§i'ye katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaklarÄ±na karar vermek iÃ§in taraflarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sonlandÄ±rmayÄ± bekliyor.

BM Temsilcisinin, bu sabah rejim, Ã¶ÄŸleden sonra ise muhalefet heyetiyle bir araya geldikten sonra Genel Sekreter Antonio Guterres'e bilgi vermesi, ardÄ±ndan toplantÄ±nÄ±n sonunda kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

REJÄ°M UZLAÅžMAZ TAVRINI KORUYOR

Ã–te yandan De Mistura'nÄ±n rejim heyetiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin olumsuz geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Rejim heyeti baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Caferi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± eleÅŸtirmeye ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, anayasa konusunun adresi olarak, SoÃ§i ya da Cenevre'yi deÄŸil, Åžam'Ä± gÃ¶sterdiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Cenevre'deki 8. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin uzlaÅŸmaz tutumu nedeniyle baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldÄ±rabilmek iÃ§in geÃ§en tura ilk defa, geniÅŸ kapsamlÄ± tek bir heyet ile katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen rejim heyeti, Ã¼Ã§ hafta sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yalnÄ±zca 9 gÃ¼nÃ¼nde yer almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalifler, "doÄŸrudan" ve "Ã¶n koÅŸulsuz" siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerine geÃ§meyi teklif ederken, rejim heyeti, sÃ¼reci oyalamak iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na odaklanmayÄ± seÃ§miÅŸti.

Viyana'daki Cenevre 9 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini, SoÃ§i'de 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi hazÄ±rlÄ±klarÄ± oluÅŸturuyor.

Taraflar, SoÃ§i'de ele alÄ±nmasÄ± planlanan anayasa komitesi oluÅŸturulmasÄ± konusunu mÃ¼zakere ediyor.Â

Ã–zel toplantÄ±nÄ±n bugÃ¼n sona ermesi bekleniyor.