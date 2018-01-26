Filistinli aktivistlerden 'Gazze'yi kurtarÄ±n' kampanyasÄ±

Filistinli aktivistler,Â sosyal medyaÂ Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)"Â hashtagiÂ ileÂ kampanyaÂ baÅŸlattÄ±.
Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporlarÄ±nda tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle "dÃ¼nyadaki en kÃ¶tÃ¼ ekonomik ve insani koÅŸullarÄ±n" oluÅŸmasÄ±na neden olan abluka karÅŸÄ±tÄ± kampanyaya sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. Filistinli aktivistler, on yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir abluka altÄ±nda tutulan Gazze'nin son durumunu ortaya koyan fotoÄŸraflar ile iÅŸsizlik dÃ¼zeyine iliÅŸkin rakamlarÄ± sosyal medyadan yayÄ±mladÄ±.
"#Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ±na Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla destek veren Filistinli gazeteci Ä°smail es-Sevabite, "Gazze halkÄ±na yÃ¶nelik cezalandÄ±rÄ±cÄ± uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Gazze'de durum trajik, Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ aÅŸamasÄ±na gelindi." ifadesini kullandÄ±.
Facebook'ta paylaÅŸÄ±mda bulunan bir diÄŸer aktivist Ahmed en-Neccar ise binlerce yoksul Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna vurguladÄ±.
Gazze Ambargosunu KÄ±rma Heyeti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Edhem Ebu Silmiyye ise "Gazze'nin benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir insani felakete sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini" dile getirdi.
Siyasi analist Ä°brahim el-Medhun da ekonomik, sosyal, yapÄ±sal ve Ã§evresel baÄŸlamda "Gazze'nin klinik Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini" belirterek, durumun her geÃ§en gÃ¼n daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini, iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, fabrikalarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ekonomik durumun gerilediÄŸini kaydetti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nikolay Mladenov, bugÃ¼n BM GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Gazze'de ekonomik ve insani koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmuÅŸ ve Filistinli gruplar arasÄ±nda Ekim 2017'de varÄ±lan uzlaÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kmaza girdiÄŸini ifade etmiÅŸti.
Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin'de 2006'da yapÄ±lan seÃ§imleri Hamas hareketinin kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail Gazze'ye aÄŸÄ±r bir abluka sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu, gelecek hafta kaÃ§ak baÅŸkan adayÄ± Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Filistinli aktivistler tarafÄ±ndan, sosyal medya Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)" hashtagi ile kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±
Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde taraflar, SoÃ§i'de anayasa komitesi kurulmasÄ± hedefiyle yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazÄ±rlÄ±klarÄ± ele aldÄ±. TaraflarÄ±n SoÃ§i'ye "gidip gitmeme" kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriye'de geÃ§en yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, "ABD, Suriyeâ€™yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik bir strateji benimsiyor. ABD askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'de sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sÃ¼re kalmasÄ±na yÃ¶nelik planlar uluslararasÄ± hukukla Ã§eliÅŸmektedir." dedi.
Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da doktorlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "kemer sÄ±kma" politikalarÄ±nÄ± protesto etti
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak