GÃ¼ncelleme: 02:20, 26 Ocak 2018 Cuma

Filistinli aktivistlerden 'Gazze'yi kurtarÄ±n' kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinli aktivistler,Â sosyal medyaÂ Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)"Â hashtagiÂ ileÂ kampanyaÂ baÅŸlattÄ±.

Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporlarÄ±nda tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle "dÃ¼nyadaki en kÃ¶tÃ¼ ekonomik ve insani koÅŸullarÄ±n" oluÅŸmasÄ±na neden olan abluka karÅŸÄ±tÄ± kampanyaya sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. Filistinli aktivistler, on yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir abluka altÄ±nda tutulan Gazze'nin son durumunu ortaya koyan fotoÄŸraflar ile iÅŸsizlik dÃ¼zeyine iliÅŸkin rakamlarÄ± sosyal medyadan yayÄ±mladÄ±.

"#Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ±na Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla destek veren Filistinli gazeteci Ä°smail es-Sevabite, "Gazze halkÄ±na yÃ¶nelik cezalandÄ±rÄ±cÄ± uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Gazze'de durum trajik, Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ aÅŸamasÄ±na gelindi." ifadesini kullandÄ±.

Facebook'ta paylaÅŸÄ±mda bulunan bir diÄŸer aktivist Ahmed en-Neccar ise binlerce yoksul Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna vurguladÄ±.

Gazze Ambargosunu KÄ±rma Heyeti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Edhem Ebu Silmiyye ise "Gazze'nin benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir insani felakete sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini" dile getirdi.

Siyasi analist Ä°brahim el-Medhun da ekonomik, sosyal, yapÄ±sal ve Ã§evresel baÄŸlamda "Gazze'nin klinik Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini" belirterek, durumun her geÃ§en gÃ¼n daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini, iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, fabrikalarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ekonomik durumun gerilediÄŸini kaydetti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nikolay Mladenov, bugÃ¼n BM GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Gazze'de ekonomik ve insani koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmuÅŸ ve Filistinli gruplar arasÄ±nda Ekim 2017'de varÄ±lan uzlaÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kmaza girdiÄŸini ifade etmiÅŸti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin'de 2006'da yapÄ±lan seÃ§imleri Hamas hareketinin kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail Gazze'ye aÄŸÄ±r bir abluka sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.