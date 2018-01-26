GÃ¼ncelleme: 02:50, 26 Ocak 2018 Cuma

Katalonya Parlamentosu'nda Puigdemont'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oylanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimiÂ Parlamentosu,Â eski baÅŸkan Carles Puigdemont'unÂ yeniden gÃ¶reve gelmesi iÃ§in yapÄ±lacak oylamayÄ± gÃ¼ndemine alÄ±rken, merkezi hÃ¼kÃ¼met, DanÄ±ÅŸtayÄ±n "engel yok" kararÄ±na raÄŸmen bunu durdurmak iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Roger Torrent imzasÄ±yla yayÄ±mlanan gÃ¼ndeme gÃ¶re, 30 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te, baÅŸkanlÄ±k iÃ§in aday gÃ¶sterilen Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lacak.

GÃ¼ndeme iliÅŸkin metinde, BelÃ§ika'ya kaÃ§an ve Ä°spanya'ya dÃ¶nmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda ÅŸahsen bulacaÄŸÄ± ya da video konferans yoluyla baÄŸlanarak yemin edeceÄŸi konusunda ifade yer almadÄ±.

Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼metin baÅŸvurusu Ã¼zerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan DanÄ±ÅŸtay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un baÅŸkan olmasÄ±nÄ± engelleyecek bir durum bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.

Bunun Ã¼zerine merkezi hÃ¼kÃ¼met Puigdemont hakkÄ±ndaki gÃ¼ven oylamasÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvurma kararÄ± aldÄ±. Yerel basÄ±n, baÅŸvurunun bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklediÄŸini yazdÄ±.

KATALONYA'YI KAÃ‡TIÄžI BELÃ‡Ä°KA'DAN YÃ–NETMEK Ä°STÄ°YOR

"Devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" ile suÃ§lanan Puigdemont, tutuklamadan kaÃ§mak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ baÄŸlanarak toplantÄ±lara katÄ±labileceÄŸini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceÄŸini savunuyor. Merkezi hÃ¼kÃ¼metin engelleyememesi durumunda, Puigdemont'un parlamentodaki oturuma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ baÄŸlanarak yemin etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Katalonya Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Torrent, gÃ¶revden alÄ±nan Puigdemont'u Ã¶zerk yÃ¶netim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday gÃ¶stermiÅŸti.

27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± "devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmakla" suÃ§lanan Puigdemont, dÃ¶rt eski bakanla BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Merkezi hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± karar Ã§erÃ§evesinde 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken seÃ§imlerde, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partiler Ã§ok az farkla hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§oÄŸunluÄŸunu elde etmiÅŸti.