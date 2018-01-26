Katalonya Parlamentosu'nda Puigdemont'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oylanacak

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimiÂ Parlamentosu,Â eski baÅŸkan Carles Puigdemont'unÂ yeniden gÃ¶reve gelmesi iÃ§in yapÄ±lacak oylamayÄ± gÃ¼ndemine alÄ±rken, merkezi hÃ¼kÃ¼met, DanÄ±ÅŸtayÄ±n "engel yok" kararÄ±na raÄŸmen bunu durdurmak iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Roger Torrent imzasÄ±yla yayÄ±mlanan gÃ¼ndeme gÃ¶re, 30 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te, baÅŸkanlÄ±k iÃ§in aday gÃ¶sterilen Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lacak.
GÃ¼ndeme iliÅŸkin metinde, BelÃ§ika'ya kaÃ§an ve Ä°spanya'ya dÃ¶nmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda ÅŸahsen bulacaÄŸÄ± ya da video konferans yoluyla baÄŸlanarak yemin edeceÄŸi konusunda ifade yer almadÄ±.
Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼metin baÅŸvurusu Ã¼zerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan DanÄ±ÅŸtay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un baÅŸkan olmasÄ±nÄ± engelleyecek bir durum bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.
Bunun Ã¼zerine merkezi hÃ¼kÃ¼met Puigdemont hakkÄ±ndaki gÃ¼ven oylamasÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvurma kararÄ± aldÄ±. Yerel basÄ±n, baÅŸvurunun bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklediÄŸini yazdÄ±.
"Devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" ile suÃ§lanan Puigdemont, tutuklamadan kaÃ§mak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ baÄŸlanarak toplantÄ±lara katÄ±labileceÄŸini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceÄŸini savunuyor. Merkezi hÃ¼kÃ¼metin engelleyememesi durumunda, Puigdemont'un parlamentodaki oturuma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ baÄŸlanarak yemin etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Katalonya Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Torrent, gÃ¶revden alÄ±nan Puigdemont'u Ã¶zerk yÃ¶netim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday gÃ¶stermiÅŸti.
27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± "devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmakla" suÃ§lanan Puigdemont, dÃ¶rt eski bakanla BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Merkezi hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± karar Ã§erÃ§evesinde 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken seÃ§imlerde, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partiler Ã§ok az farkla hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§oÄŸunluÄŸunu elde etmiÅŸti.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu, gelecek hafta kaÃ§ak baÅŸkan adayÄ± Puigdemont hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Filistinli aktivistler tarafÄ±ndan, sosyal medya Ã¼zerinden "#Gazze'yi kurtarÄ±n (SaveGaza)" hashtagi ile kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±
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Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
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Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
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Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
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