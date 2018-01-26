Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:49, 26 Ocak 2018 Cuma
Hava Durumu
12:38, 26 Ocak 2018 Cuma

  • Paylaş
Doğu Anadolu'da kar yüzünden 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu'da kar yüzünden 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van ve çevresindeki tüm bağlantı yollarının açık olduğunu, ekiplerin buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bitlis'te kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. 

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ve 37 mezraya ulaşım sağlanamadı.

Öte yandan, Muş'ta kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde kapanan 130 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalışdığı ve bütün köy yollarının açık olduğu bildirildi.



İlgili Konular kar yağışı Kar yağışı ve sis
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Hava Durumu Haberleri
Orgeneral Akar sınır birliklerini denetlemek için Şanlıurfa'da
Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetlemek için Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetlemek üzere Şanlıurfa'ya gitti.
Manisa'da termik santral inşaatında kaza 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da termik santral inşaatında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında işçilerin üzerine iskele demirlerinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Erdoğan ile May 'Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü
Erdoğan ile May, 'Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı May ile telefonda, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştüğü bildirildi
Bitlis'te quot Selahaddin Eyyubi Saat Kulesi quot yaptırıldı
Bitlis'te "Selahaddin Eyyubi Saat Kulesi" yaptırıldı

Güroymak ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından yaptırılan 20 metre yüksekliğindeki kulenin dört tarafında saat bulunuyor
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğluna tutuklama kararı
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğluna tutuklama kararı

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı.
PYD PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı
PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

PYD/PKK tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat kısa sürsün' diyenlere cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat kısa sürsün' diyenlere cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz.Bize 'operasyonu çabuk tamamlayın' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başındaki yerlerden teröristler tarafından roketler atılsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa acaba siz ne yaparsınız." dedi.
Doğu Anadolu'da kar yüzünden 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu'da kar yüzünden 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
TSK Afrin'de PYD PKK hedeflerini vuruyor
TSK, Afrin'de PYD/PKK hedeflerini vuruyor

TSK, Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK hedeflerine yönelik top atışı yapılıyor.
Hakan Atilla mahkemeye yeni beraat başvurusu yapmayacak
Hakan Atilla mahkemeye yeni beraat başvurusu yapmayacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, mahkemeye beraati konusunda yeni bir başvuruda bulunmayacağını bildirdi.
TSK Zeytin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi
Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması
Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması

Pentagon Sözcüsü White, "Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak şu anki saldırı (Zeytin Dalı Harekatı) dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız" dedi. Korgeneral McKenzie ise Suriye’de bir güvenli bölge kurulması konusunda yaptığı açıklamada, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Çipras'ın 'saldırgan' açıklamalarına tepki
Türkiye'den Çipras'ın 'saldırgan' açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çek
Alman basınının 'Leopard' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan cevap
Alman basınının 'Leopard' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan cevap

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini dondurduğu iddiasında bulundu etti. Bakan Çavuşoğlu ise iddialara ilişkin, 'Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok' ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin Afrin bildirisine kınama
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin Afrin bildirisine kınama

Antalya'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin (TTB) Afrin bildirisini kınadı.

Haberler

Pervari'de kar okul kapattırdı
Pervari'de kar okul kapattırdı

Kar nedeniyle 118 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle 118 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de eğitime kar tatili
Bingöl'de eğitime kar tatili

Anadolu'ya Nisan karı
Anadolu'ya Nisan karı

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor

Beklenen kar İstanbul'a geldi
Beklenen kar İstanbul'a geldi

Doğuda 229 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğuda 229 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Sıcaklıklar düşecek kar yağışı geliyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 