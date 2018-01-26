12:58, 26 Ocak 2018 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat kısa sürsün' diyenlere cevap

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur." diyerek, "Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale Allah'ın izniyle getirilecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zor bir coğrafya ve kötü hava şartlarında icra edilen operasyonumuzda en küçük bir aksaklık olmadığını yerinde görmekten memnuniyet duydum." dedi.

"Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Avrupa Parlamentosunda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz."

"AMERİKA'NIN BAYRAKLARIYLA TERÖR ÖRGÜTLERİ, BU BÖLGEDE CİRİT ATIYORLAR"

"En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz?" diyen Erdoğan, "Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." dedi.

"MÜNBİÇ'İ, BİZE SÖZ VERİLDİĞİ ŞEKİLDE ARINDIRACAĞIZ"

"Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. şeklinde konuştu.

"Biz, Suriye'deki son terörist ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için emin bir yer haline gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bize 'operasyonu çabuk tamamlayın' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başındaki yerlerden teröristler tarafından roketler atılsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa acaba siz ne yaparsınız? Kiliselerinizin tepesine roketler düşse, içinde dua eden insanlar hayatlarını kaybetse sizin tepkiniz ne olur?"