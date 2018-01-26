Tataristan'dan Putin'e tuğra hediyesi

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Osmanlı İmparatorluğu tarzında yapılmış bir tuğra hediye etti. Tuğranın üzerinde Putin'in isminin de yer aldığı belirtildi. Minnihanov, Putin'e Kazan ziyareti sırasında tuğralı tabloyu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, İdil-Ural coğrafyasını tasvir eden minyatür tabloları hediye etti. Putin ise karşılığında Minnihanov'a Kazan'ın 1000 yıllık tarihini kanıtlayan bir sikke hediye etti.
Tataristan, Rusya içerisinde "özerk cumhuriyet" statüsü ile anılsa da özellikle Vladimir Putin'in göreve gelmesi ile başlayan merkeziyetçi politikalar sonrası bu statü sembolik bir değerden öte bir anlam içermedi. Tataristan 1992'de yapılan referandumda bağımsızlık kararı alsa da bu karar Rusya tarafından tanınmadı.
Tataristan Cumhuriyeti'nin anayasasında halen var olan birçok madde Moskova tarafından ihlal edilmeye devam ediliyor. Ekonomik özerkliği tamamen ihlal edilen Tataristan'ın kültürel haklarının da ihlali son dönemde üst seviyeye çıktı. Tataristan'da anayasada zorunlu anadil eğitimi "seçmeli" olarak tahrip edildi. Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ise tüm bu gelişmelere karşın 1998 ile 2010 arasında Tataristan Başbakanlığı ve 2010 yılından beri Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.
Kaynak: QHA
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