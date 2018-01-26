13:16, 26 Ocak 2018 Cuma

Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a kredi





Dünya Bankası, ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi için Özbekistan'a 140 milyon dolar tutarında kredi verecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Bankası, Özbekistan'ın 5 kentinin toplu ısıtma sistemleri modernizasyonu projesini gerçekleştirmeye yönelik 140 milyon dolar tutarındaki krediyi onayladı. Kırım Haber Ajandasında yer alan habere göre söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Andican, Buhara, Semerkant, Çirçik şehirlerindeki ve Taşkent'in Sergeli semtindeki konut binalarda yaşayan vatandaşlara sağlanan toplu ısıtma hizmeti kalitesi artacak. Toplu ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi Dünya Bankası Grubu'nun bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Birliği tarafından finanse edilecek. Öte yandan, Özbekistan'da bugün Dünya Bankası kredileri ile gerçekleştirilmekte olan projelerin toplam tutarı 2 milyar dolardan fazla.

İlgili Konular Özbekistan dünya bankası

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.