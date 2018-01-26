14:05, 26 Ocak 2018 Cuma

PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şimdiye kadar binlerce kişiyi katleden PYD/PKK mensupları, Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra , Avrupa’nın farklı kentlerinde camilere saldırılarını artırdı.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi.

Gece karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı.

Türkiye’nin Afrin’deki PYD/PKK’ya karşı başlattığı operasyondan sonra Almanya'da ilk saldırı 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camisi'ne düzenlendi.

Leipzig'de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami örgüt yandaşlarının hedefi oldu.

Her iki kentte de saldırıların 4 kişi tarafından düzenlediği belirtildi. PYD/PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşün güzergahının camilerin bulunduğu bölgeden geçmesi dikkati çekti.

PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazdı.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı.

PYD/PKK yandaşları ayrıca 22 Ocak'ta Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında yolculara sopalarla saldırdı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırılarda maddi hasar meydana gelirken şans eseri insanlar zarar görmedi.

Ülkelerin emniyet birimleri olaylara ilişkin soruşturma başlatmasına rağmen henüz kimsenin yakalanmaması Müslümanlar arasında endişe yaratıyor.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, yaptığı açıklamada, Almanya ile Türkiye arasında bir sorun yaşandığında cami saldırılarının gerçekleştiğini belirterek, "Bu da, saldırıların siyasi amaç içerdiğini göstermekte. Bizim burada, Alman hükümetinden beklentimiz, bu cami saldırılarına daha aktif bir şekilde karşı gelmesi ve önlemesi." şeklinde konuştu.

Ancak bu konuda bir sonuç alındığını görmediğini vurgulayan Kesici, "Birçok cami saldırısı olmasına rağmen suçlular yakalanmıyor." dedi.

Bu tür olaylarda can kaybının da yaşanabileceğine işaret eden Kesici, "Elbette endişe duyuyoruz. Gün içinde bir saldırı olduğunda ve caminin içinde cemaat bulunduğunda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta belki can kaybına yol açabilir. Ondan dolayı bu saldırıların engellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kesici, diğer taraftan bu tür olayların camiye gidenlerin motivasyonunu bozduğuna dikkati çekerek, bu insanların camilerden uzak durma ihtimali de olabileceğini kaydetti.

Alman hükümetine çağrıda bulunan Kesici, "Burada önemli olan Alman hükümetinin camilere destek vermesi ve böyle bir şeyin görmezden gelinmediğini göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda bu işi yapanların siyasi amaçlarının yanlış olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemesi lazım." şeklinde konuştu.

Almanya’da geçen yıl da PYD/PKK yandaşları belli aralıklarla camilere saldırmıştı.

Ancak saldırıların en akılda kalanı nisan ayı sonunda Almanya’nın güneybatısında bulunan Fransa sınırındaki Weil am Rhein kentinde gerçekleşmiş ve DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne molotofkokteyli atılarak kundaklanmak istenmişti. Olayı PKK yandaşları üstlenmişti.