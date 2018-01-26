Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:49, 26 Ocak 2018 Cuma
Avrupa
14:05, 26 Ocak 2018 Cuma

  • Paylaş
PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK
PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK

PYD/PKK yandaşları Avrupa’da son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şimdiye kadar binlerce kişiyi katleden PYD/PKK mensupları, Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra , Avrupa’nın farklı kentlerinde camilere saldırılarını artırdı.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi.

Gece karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı.

Türkiye’nin Afrin’deki PYD/PKK’ya karşı başlattığı operasyondan sonra Almanya'da ilk saldırı 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camisi'ne düzenlendi.

Leipzig'de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami örgüt yandaşlarının hedefi oldu.

Her iki kentte de saldırıların 4 kişi tarafından düzenlediği belirtildi. PYD/PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşün güzergahının camilerin bulunduğu bölgeden geçmesi dikkati çekti.

PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazdı.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı.

PYD/PKK yandaşları ayrıca 22 Ocak'ta Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında yolculara sopalarla saldırdı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırılarda maddi hasar meydana gelirken şans eseri insanlar zarar görmedi.

Ülkelerin emniyet birimleri olaylara ilişkin soruşturma başlatmasına rağmen henüz kimsenin yakalanmaması Müslümanlar arasında endişe yaratıyor.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, yaptığı açıklamada, Almanya ile Türkiye arasında bir sorun yaşandığında cami saldırılarının gerçekleştiğini belirterek, "Bu da, saldırıların siyasi amaç içerdiğini göstermekte. Bizim burada, Alman hükümetinden beklentimiz, bu cami saldırılarına daha aktif bir şekilde karşı gelmesi ve önlemesi." şeklinde konuştu.

Ancak bu konuda bir sonuç alındığını görmediğini vurgulayan Kesici, "Birçok cami saldırısı olmasına rağmen suçlular yakalanmıyor." dedi.

Bu tür olaylarda can kaybının da yaşanabileceğine işaret eden Kesici, "Elbette endişe duyuyoruz. Gün içinde bir saldırı olduğunda ve caminin içinde cemaat bulunduğunda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta belki can kaybına yol açabilir. Ondan dolayı bu saldırıların engellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kesici, diğer taraftan bu tür olayların camiye gidenlerin motivasyonunu bozduğuna dikkati çekerek, bu insanların camilerden uzak durma ihtimali de olabileceğini kaydetti.

Alman hükümetine çağrıda bulunan Kesici, "Burada önemli olan Alman hükümetinin camilere destek vermesi ve böyle bir şeyin görmezden gelinmediğini göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda bu işi yapanların siyasi amaçlarının yanlış olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemesi lazım." şeklinde konuştu.

Almanya’da geçen yıl da PYD/PKK yandaşları belli aralıklarla camilere saldırmıştı.

Ancak saldırıların en akılda kalanı nisan ayı sonunda Almanya’nın güneybatısında bulunan Fransa sınırındaki Weil am Rhein kentinde gerçekleşmiş ve DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne molotofkokteyli atılarak kundaklanmak istenmişti. Olayı PKK yandaşları üstlenmişti.



İlgili Konular PYD/PKK afrin harekatı zeytin dalı harekatı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İsrail Hırvatistan a kullanılmış F-16 sattı
İsrail, Hırvatistan’a kullanılmış F-16 sattı

İsrail ile Hırvatistan arasında 500 milyon dolar değerinde kullanılmış F-16 savaş uçağı satış anlaşması yapıldı
Time dergisi ABD'nin yalnızlığını kapak yaptı
Time dergisi ABD'nin yalnızlığını kapak yaptı

ABD, Time dergisinin son sayısında "tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" resmedildi
Filistin Sahasındaki Olayların Tırmanma İhtimali Çok Yüksek'
'Filistin Sahasındaki Olayların Tırmanma İhtimali Çok Yüksek'

İsrail ordu komutanlığının hazırladığı stratejik belgelerde, Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı
Trump'a Davos'ta soğuk duş Konuşurken yuhalandı
Trump'a Davos'ta soğuk duş... Konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı.
Nijerya'da silahlı saldırılar 10 ölü
Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü

Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Almanya da koalisyon görüşmeleri başladı
Almanya’da koalisyon görüşmeleri başladı

CDU/CSU ve SPD, 4 Şubat’a kadar koalisyon görüşmelerini bitirmeyi planlıyor
İspanya Venezuela Büyükelçisini quot istenmeyen kişi quot ilan etti
İspanya, Venezuela Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti

İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Irak mahkemesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında 3 yıl hapis cezası verdi.
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği

Bosna Hersek'te düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" konulu panele katılan İbrahim Kalın, Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret etti
Kosova CEFTA Başkanlığını Üstlendi
Kosova CEFTA Başkanlığını Üstlendi

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Başkanlığı ikinci kez Kosova'da
Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor
Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor

Uluslararası Hukukçular Birliği ile bazı STK üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını kınandı
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu
Kazakistan'da quot yeşil enerji quot ihaleleri başlayacak
Kazakistan'da "yeşil enerji" ihaleleri başlayacak

Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak" dedi
Bağdat'ın 'en dar sokağı'nda zorlu hayat mücadelesi
Bağdat'ın 'en dar sokağı'nda zorlu hayat mücadelesi

Bağdat'ta eski evler arasında yer alan, genişliği 30 santimetreyi geçmeyen yol, "başkentin en dar sokağı" olarak biliniyor. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.
PYD PKK Avrupa da camileri hedef alıyor GRAFİK
PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK

PYD/PKK yandaşları Avrupa’da son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenledi
Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a kredi
Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a kredi

Dünya Bankası, ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi için Özbekistan'a 140 milyon dolar tutarında kredi verecek.

Haberler

Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetlemek için Şanlıurfa'da
Orgeneral Akar sınır birliklerini denetlemek için Şanlıurfa'da

Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

TSK, Afrin'de PYD/PKK hedeflerini vuruyor
TSK Afrin'de PYD PKK hedeflerini vuruyor

TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi
TSK Zeytin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi

Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması
Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan stratejisi | ANALİZ
Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan stratejisi ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Balkan ve Rumeli derneklerinden "Zeytin Dalı Harekatı"na destek
Balkan ve Rumeli derneklerinden quot Zeytin Dalı Harekatı quot na






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 