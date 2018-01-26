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20:48, 26 Ocak 2018 Cuma
Orta Asya
14:24, 26 Ocak 2018 Cuma

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Kazakistan'da "yeşil enerji" ihaleleri başlayacak
Kazakistan'da

Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Gani Sadibekov, bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılmasının planlandığını, ilk ihalenin mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

Sadibekov, Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, enerjideki alternatif ve yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji piyasasının her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Sadibekov, "Geçen yıl böyle 1 milyar kilovatsaat enerji üretildi ve bu, 2016 yılına göre yüzde 22 fazla... 2018’de 2,7 milyar kilovatsaat enerji üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Ülkede 5 yenilenebilir enerji santralinin çalıştığını aktaran Sadibekov, bu yıl toplam gücü 123 megavat değerinde 10 santrali devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının açık ihale mekanizmaları aracılığıyla geliştirileceğini, bunun projeleri ve yatırımcıları seçmeyi, sürecin açık ve şeffaf geçmesini sağlayacağını ifade eden Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak." dedi.

Sadibekov, ihale ile ilgili bilgilerin resmi internet sitesinde yayımlanacağını, ihale koşullarının tüm katılımcılar için aynı olacağını, tüm girişimciler için eşitliğin sağlanacağını ve ihaleye, yabancı ülke vatandaşlarının katılabileceğini bildirdi.

Sadibekov, Sudi Arabistan, Kanada, ABD ve Çin'den şirketlerin ihalelere katılma niyetini bildirdiğini de söyledi.

 



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