Kazakistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Gani Sadibekov, bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılmasının planlandığını, ilk ihalenin mayıs ayında yapılacağını bildirdi.
Sadibekov, Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, enerjideki alternatif ve yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Yenilenebilir enerji piyasasının her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Sadibekov, "Geçen yıl böyle 1 milyar kilovatsaat enerji üretildi ve bu, 2016 yılına göre yüzde 22 fazla... 2018’de 2,7 milyar kilovatsaat enerji üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Ülkede 5 yenilenebilir enerji santralinin çalıştığını aktaran Sadibekov, bu yıl toplam gücü 123 megavat değerinde 10 santrali devreye almayı planladıklarını kaydetti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının açık ihale mekanizmaları aracılığıyla geliştirileceğini, bunun projeleri ve yatırımcıları seçmeyi, sürecin açık ve şeffaf geçmesini sağlayacağını ifade eden Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak." dedi.
Sadibekov, ihale ile ilgili bilgilerin resmi internet sitesinde yayımlanacağını, ihale koşullarının tüm katılımcılar için aynı olacağını, tüm girişimciler için eşitliğin sağlanacağını ve ihaleye, yabancı ülke vatandaşlarının katılabileceğini bildirdi.
Sadibekov, Sudi Arabistan, Kanada, ABD ve Çin'den şirketlerin ihalelere katılma niyetini bildirdiğini de söyledi.
İsrail ile Hırvatistan arasında 500 milyon dolar değerinde kullanılmış F-16 savaş uçağı satış anlaşması yapıldı
ABD, Time dergisinin son sayısında "tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" resmedildi
İsrail ordu komutanlığının hazırladığı stratejik belgelerde, Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı
ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı.
Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
CDU/CSU ve SPD, 4 Şubat’a kadar koalisyon görüşmelerini bitirmeyi planlıyor
İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Irak mahkemesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında 3 yıl hapis cezası verdi.
Bosna Hersek'te düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" konulu panele katılan İbrahim Kalın, Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret etti
Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Başkanlığı ikinci kez Kosova'da
Uluslararası Hukukçular Birliği ile bazı STK üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını kınandı
Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu
Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak" dedi
Bağdat'ta eski evler arasında yer alan, genişliği 30 santimetreyi geçmeyen yol, "başkentin en dar sokağı" olarak biliniyor. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.
PYD/PKK yandaşları Avrupa’da son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenledi
Dünya Bankası, ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi için Özbekistan'a 140 milyon dolar tutarında kredi verecek.