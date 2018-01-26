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Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan Türkmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek istiyor. 

TSK'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yurt içinden ve dışından destek mesajları geliyor.

Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan silahlı Türkmenler de TSK'ye destek vermek üzere harekete geçti.

Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Beyatlı, yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak istediklerini söyledi.

Kahraman Türk askerinin zor arazi koşulları ve kış şartlarına rağmen operasyonu başarılı şekilde yürüttüğünü belirten Beyatlı, Mehmetçik'in tüm güçlükleri teker teker aşarak zafere yürüdüğünü dile getirdi.

Beyatlı, Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkmenlerin de dikkatle izlediğine işaret ederek, "TSK'nin bölgede yürüttüğü bu operasyon sadece Türkmenleri değil Arap, Kürt, Sünni ve Şiileri, bölgede zulme uğrayan her kesimi umutlandırmıştır. Mehmetçik'in başarısı mazlumların yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

"HAREKATA KATILMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR"

Türkmenlerin harekata katılmak için ilk günden itibaren çalışma başlattığını vurgulayan Beyatlı, şunları kaydetti:

"Türkmenler dualarının yanı sıra maddi desteğini de göstermek istiyor. Operasyonda ihtiyaç duyulan yerlerde aktif rol almak istiyorlar. Kerkük'te Türkmenlerin silahlı gücü, isimlerini yazdırmak için sıraya girdi. Şu ana kadar 200'ün üzerinde silahlı Akıncı Türkmen, harekata katılmak için hazır bekliyor. Türkiye'de yaşayan Türkmenler de illerindeki askerlik şubelerine giderek 'gönüllü askerlik' başvurusunda bulundu. Biz de Türkmen doktorlar olarak sınıra gideceğiz. İhtiyaç duyulursa bölgede sağlık hizmeti vermek istiyoruz."



İlgili Konular Türkmen Kerkük afrin harekatı zeytin dalı harekatı
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