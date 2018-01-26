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Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor
Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor

Uluslararası Hukukçular Birliği ile bazı STK üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını kınandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Hukukçular Birliği ile farklı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını protesto etti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan, Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, çocukları Merve ve Muhammet Tekeli'nin de aralarında bulunduğu grup, ellerinde Tekeli'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler ile ''Cemil Tekeli Serbest Bırakılsın'' yazılı pankart taşıdı.

Avukat Yasin Şamlı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Cemil Tekeli'nin hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığını söyledi.

Yaşanan olayın Kudüs Başkonsolosluğu, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiğini belirten Şamlı, ''Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre, gece boyu süren girişimlere rağmen Tekeli'ye ulaşmaları engellemiş, yüz yüze görüşme talepleri reddedilmiştir. Verilen tek bilgi 'terör eylemi hazırlığı' gerekçesiyle gözaltına alındığıdır. Bu gözaltı dayanaktan yoksun ve tamamen keyfidir.'' diye konuştu.

Şamlı, avukatların yapmış olduğunu itiraz ve girişimlerin de hukuka aykırı şekilde reddedildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Uluslararası hukuk normlarına ve temel insan haklarını ihlal eden bu uygulamalar gayri meşrudur ve keyfidir. Her türlü hak ihlali İsrail rejiminin sistematik politikası haline gelmiştir. Bu muamelenin Türk vatandaşlarına yönelik olarak her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Nitekim gezide, grubumuzun bir üyesi de Tel Aviv'e giriş esnasında deport edilmiş, çıkışta ise grubumuzdan altı kişi kenara ayrılarak ve çıkış kodu 5 ile başlayan etiketler ile İsrail güvenliği tehdit oluşturdukları gerekçesiyle insan onuruna aykırı bir şekilde aranmıştır. Hukuka aykırı ve gayri insani tutumları nedeniyle İsrail'i kınıyoruz. İlmi çalışmalardan başka hiçbir faaliyeti olmadığını yakinen bildiğimiz Cemil Tekeli'nin derhal serbest bırakılmalı ve kendisinden özür dilenmelidir.''

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



İlgili Konular israil filistin cemil tekeli Uluslararası Hukukçular Birliği
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