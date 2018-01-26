14:55, 26 Ocak 2018 Cuma

Kosova CEFTA Başkanlığını Üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova 24 Ocak tarihinde resmen Brüksel’de Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA başkanlığını üstlendi.

CEFTA’ya başkanlık yapacak Sanayi ve Ticaret Bakanı Bajram Hasani, Kosova’nın CEFTA’yı yöneteceği zaman içinde yapıcı rolü olacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu'ndan Myriam Ferran başkanlığın Kosova için büyük bir sınav olduğunu ve AB’de ortak bir geleceğe odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Kosova, 2006 yılında CEFTA üyesi oldu ve bu kuruluşa ikinci kez başkanlık yapacak. CEFTA'da Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Moldova yer alıyor.