Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:48, 26 Ocak 2018 Cuma
Balkanlar
15:02, 26 Ocak 2018 Cuma

  • Paylaş
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği

Bosna Hersek'te düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" konulu panele katılan İbrahim Kalın, Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 25 Ocak tarihinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" başlıklı panele katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "İslam ve Batı Arasındaki İlişkiler" konulu ders verdi.

Kalın, "Bosnalı Müslümanlar, Srebrenitsa soykırımından 20 yıl sonra da hala onurlu bir şekilde durup, Avrupa'nın bir parçası olduklarını tüm dünyaya onurlu bir şekilde söyleyebiliyorsa, bu hala bir umut olduğu anlamına geliyor. Bosna Hersek'te yeni bir Endülüs kurulması için Avrupalılar, Türkler ya da diğerleri olarak onlara yardım etmeliyiz." dedi.

Modern tarihte çok kritik bir zamandan geçildiğini belirten Kalın, Endülüs'ün, Avrupa İslam tarihinin en iyi dönemlerinden birini oluşturduğunu hatırlattı.

Endülüs'te 700 yıldan fazla Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşamanın örneğini gösterdiklerini kaydeden Kalın, bu toplumların birçok farklı alanda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kalın, Avrupa'nın tanımlanmasında burada yaşayan Müslümanların da katkı yapma hakkı olduğunu vurgulayarak, ortada tek bir "Avrupa" tanımlaması olmadığını, farklı anlamlar taşıyan Avrupa tanımının, daha eleştirel ve tartışmaya açık olması gerektiğini söyledi.


Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret eden Kalın, "Yahudi-Hristiyan mirası dendiğinde, burada açıkça görülüyor ki İslam dışlanıyor. Eğer teolojik olarak değilse bile en azından kültürel ve tarihi olarak dışlanıyor." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic de ne İslam'ın Avrupa ruhuna ne de Müslümanların Avrupa'ya yabancı olduğunu belirterek, İslami düşüncenin, Avrupa'nın insani anlamda dirilişini başlattığının altını çizdi.

Tıp, matematik, astronomi, kimya, coğrafya, maliye gibi modern toplumun birçok alanının da Müslüman ilim adamlarından ayrıştırılamayacağını vurgulayan İzetbegovic, "Müslümanlar, diğer toplumlarla birlikte Avrupa'yı inşa edenler ve Avrupa kültürü ile medeniyetinin sahipleridir." dedi.

İzetbegovic, İslam'ın Avrupa'da ve Avrupa ile 13 asırdır yaşadığına işaret ederek, kıtanın birçok kesimine ise Hristiyanlık'tan çok daha önce ulaştığını hatırlattı.

İslam'ın yıkan değil, inşa eden olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Dünyayı daha iyi yapan hiçbir şey İslam'a aykırı olamaz. Aynı şekilde İslami olan hiçbir şey de özgürlüğe, kalkınmaya karşı olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise Müslümanların, Avrupa toplumunun önemli bileşenlerinden biri olduğunun altını çizerek, İslam'ın tüm dünya insanlarını kapsayan evrensel bir din olduğunu vurguladı.

İslam'ın sadece Ortadoğu ile sınırlı bir din olmadığını kaydeden Sırakaya, Türk toplumunun ve diğer Müslümanların Avrupa'da düzenlenen terör saldırılarına karşı tutumunun son derece değerli olduğunu ifade etti.



İlgili Konular ibrahim kalın UETD UEBD Bosna Hersek
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
İsrail Hırvatistan a kullanılmış F-16 sattı
İsrail, Hırvatistan’a kullanılmış F-16 sattı

İsrail ile Hırvatistan arasında 500 milyon dolar değerinde kullanılmış F-16 savaş uçağı satış anlaşması yapıldı
Time dergisi ABD'nin yalnızlığını kapak yaptı
Time dergisi ABD'nin yalnızlığını kapak yaptı

ABD, Time dergisinin son sayısında "tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" resmedildi
Filistin Sahasındaki Olayların Tırmanma İhtimali Çok Yüksek'
'Filistin Sahasındaki Olayların Tırmanma İhtimali Çok Yüksek'

İsrail ordu komutanlığının hazırladığı stratejik belgelerde, Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı
Trump'a Davos'ta soğuk duş Konuşurken yuhalandı
Trump'a Davos'ta soğuk duş... Konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı.
Nijerya'da silahlı saldırılar 10 ölü
Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü

Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Almanya da koalisyon görüşmeleri başladı
Almanya’da koalisyon görüşmeleri başladı

CDU/CSU ve SPD, 4 Şubat’a kadar koalisyon görüşmelerini bitirmeyi planlıyor
İspanya Venezuela Büyükelçisini quot istenmeyen kişi quot ilan etti
İspanya, Venezuela Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti

İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Irak mahkemesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında 3 yıl hapis cezası verdi.
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği
Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği

Bosna Hersek'te düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" konulu panele katılan İbrahim Kalın, Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret etti
Kosova CEFTA Başkanlığını Üstlendi
Kosova CEFTA Başkanlığını Üstlendi

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Başkanlığı ikinci kez Kosova'da
Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor
Akademisyen Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor

Uluslararası Hukukçular Birliği ile bazı STK üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını kınandı
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu
Kazakistan'da quot yeşil enerji quot ihaleleri başlayacak
Kazakistan'da "yeşil enerji" ihaleleri başlayacak

Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak" dedi
Bağdat'ın 'en dar sokağı'nda zorlu hayat mücadelesi
Bağdat'ın 'en dar sokağı'nda zorlu hayat mücadelesi

Bağdat'ta eski evler arasında yer alan, genişliği 30 santimetreyi geçmeyen yol, "başkentin en dar sokağı" olarak biliniyor. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.
PYD PKK Avrupa da camileri hedef alıyor GRAFİK
PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK

PYD/PKK yandaşları Avrupa’da son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenledi
Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a kredi
Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a kredi

Dünya Bankası, ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi için Özbekistan'a 140 milyon dolar tutarında kredi verecek.

Haberler

Hırvat lider, Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti
Hırvat lider Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti

Saraybosna'nın tarihe tanıklık eden Osmanlı konakları
Saraybosna'nın tarihe tanıklık eden Osmanlı konakları

Bosnalı Sırplar anayasaya aykırı "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutladı
Bosnalı Sırplar anayasaya aykırı quot Sırp Cumhuriyeti Günü quot nü

Saat kulesini andıran minaresiyle zamana direnen Osmanlı camisi
Saat kulesini andıran minaresiyle zamana direnen Osmanlı camisi

Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası
Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası

Hüsn-i hat Bosna'da yeniden canlanacak
Hüsn-i hat Bosna'da yeniden canlanacak

İzetbegovic: Bosna Hersek Türkiye'nin dostudur, bunu 15 Temmuz'da gösterdik
İzetbegovic Bosna Hersek Türkiye'nin dostudur bunu 15 Temmuz'da gösterdik

Saraybosna'da hava kirliliği alarm veriyor
Saraybosna'da hava kirliliği alarm veriyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 