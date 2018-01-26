PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

Pentagon'dan 'Türkiye ile krizde değiliz' açıklaması

Pentagon Sözcüsü White, "Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak şu anki saldırı (Zeytin Dalı Harekatı) dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız" dedi. Korgeneral McKenzie ise Suriye’de bir güvenli bölge kurulması konusunda yaptığı açıklamada, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.