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Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık iş birliği
Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık iş birliği

"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni Yaklaşımlar" konulu konferans başkent Tiflis'te başladı. Türk ve Gürcü uzmanlar başkentte izsiz tiroid ameliyatı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla "Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni Yaklaşımlar" sağlık konferansı başladı.

Tiflis'te bir otelde düzenlenen konferansın açılışına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Gürcistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Gürcü milletvekilleri, Türk ve Gürcü doktorlar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Yazgan, Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda olduğu gibi insanların hayatı için en önemli konu sağlık alanında da iş birliği bulunduğuna dikkati çekerek, gelecekte bunun daha da güçleneceğini kaydetti.

TİKA ve Gürcistan Sağlık Bakanlığının desteğiyle, İzmir Ege Üniversitesi ile Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi iş birliği çerçevesinde düzenlenen konferans açılışının ardından AA muhabirine konuşan Yazgan, "Türkiye ve Gürcistan komşu ülkeler olarak pek çok konuda sanayi, sağlık, tarım gibi alanlarda iş birliği yapıyor ama herhalde sağlık alanında yapılan iş birliğinin insanları doğrudan etkilediği için önemi biraz daha farklı diye düşünüyorum." dedi.

Ülkeler arasında tıp alanındaki iş birliğinin gelecekte daha güçleneceğini belirten Yazgan, "TİKA'nın bu projeye vermiş olduğu destek bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

TİKA Tiflis Koordinatörü Şanlı ise iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliğini desteklemesine büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Türkiye'de son 10 yılda yaşanan sağlık alanındaki reformların bölge ülkelerindeki paylaşımları ve tecrübe aktarımı noktasında TİKA olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

GÜRCİSTAN'DA İLK İZSİZ TİROİD AMELİYATI

Konferansta ayrıca Türk ve Gürcü uzmanlar tarafından yapılan ağız içi dudak altı tiroid ameliyatının detayları anlatıldı.

Ege Üniversitesinden Genel Cerrah Doç. Dr. Özer Makay, Gürcistan'dan gelen talep doğrultusunda Türkiye'deki tecrübelerini Gürcü meslektaşlarıyla paylaştıklarını söyledi.

Makay, dün Tiflis'te Gürcü uzmanlarla ilk izsiz tiroid ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlattı.



İlgili Konular Troid gürcistan TİKA
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