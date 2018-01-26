Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaptırılan ve dört tarafında saat bulunan Selahaddin Eyyubi Kulesi, törenle açıldı.
İlçe meydanında Ahlat taşından yaptırılan 20 metre yüksekliğindeki kulenin dört tarafında saat bulunuyor.
Kulenin açılış töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin, başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.
İlçenin 14 aylık süreçte çehresinin değiştirildiğini, kimlik ve vizyon kazandırıldığını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Açılışını yaptığımız saat kulesi, ismiyle bizlere güzel bir anlam ifade ediyor. Bir şehre ruh ve vizyon kazandırmak çok önemlidir. Çok kıymetli iş adamımızın katkılarıyla yapılmış camimiz de bu meydanı çok güzel süslüyor. Adeta şehirlerin, Müslüman beldelerin mühürleridir camilerimiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Öğretmenevinin yıkılmasından sonra burada oluşacak meydanla, Güroymak gerçek kimliğine kavuşmuş olacaktır."
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise tarihte önemli bir yere sahip Selahaddin Eyyubi'nin ismini kuleye verdiklerini dile getirdi.
Alibeyoğlu, asırlarca sürecek bir kent kimliğini oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
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