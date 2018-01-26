İspanya, Venezuela Büyükelçisini

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Caracas yönetiminin İspanyol elçisini "istenmeyen kişi" ilan etme kararı karşısında üzüntü duyduklarını ancak "orantılı" bir şekilde cevap vermek durumunda olduklarını söyledi.
Vigo, "Diplomaside mütekabiliyet ilkesi, İspanya Büyükelçisine gösterdikleri muameleyi aynı şekilde yapmamız, yani onları istenmeyen kişi ilan etmemiz ve ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermemiz anlamına geliyor." dedi.
Venezuela, "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle dün İspanyol Büyükelçi Jesus Silva Fernandez'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Diplomaside istisnai durumlarda kullanılan bu seçenek, İspanya'nın da içinde yer aldığı AB ülkelerinin Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik yaptırım ve seyahat yasağı kararı almasının ardından kullanılmıştı.
İsrail ile Hırvatistan arasında 500 milyon dolar değerinde kullanılmış F-16 savaş uçağı satış anlaşması yapıldı
ABD, Time dergisinin son sayısında "tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" resmedildi
İsrail ordu komutanlığının hazırladığı stratejik belgelerde, Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı
ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı.
Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
CDU/CSU ve SPD, 4 Şubat’a kadar koalisyon görüşmelerini bitirmeyi planlıyor
İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Irak mahkemesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında 3 yıl hapis cezası verdi.
Bosna Hersek'te düzenlenen "Endülüs ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" konulu panele katılan İbrahim Kalın, Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan mirasına dayandırıldığına işaret etti
Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Başkanlığı ikinci kez Kosova'da
Uluslararası Hukukçular Birliği ile bazı STK üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınmasını kınandı
Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu
Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sadibekov, "Bu yıl toplam 1 gigavat gücündeki yenilenebilir enerji projelerine açık ihalelerin yapılması planlanıyor. İlk ihale mayıs ayında yapılacak" dedi
Bağdat'ta eski evler arasında yer alan, genişliği 30 santimetreyi geçmeyen yol, "başkentin en dar sokağı" olarak biliniyor. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.
PYD/PKK yandaşları Avrupa’da son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenledi
Dünya Bankası, ısıtma sistemleri modernizasyonu projesi için Özbekistan'a 140 milyon dolar tutarında kredi verecek.