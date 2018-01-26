17:47, 26 Ocak 2018 Cuma

Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü





Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Plateau eyaletine bağlı Bakkos ve Bassa köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Plateau Ordu Sözcüsü Adam Umar, düzenlenen saldırılarda Bakkos köyünde 8, Bassa köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Umar, köylülerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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