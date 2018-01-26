ÖSYM, DUS ve STS sonuçlarını açıkladı | TIKLA

ÖSYM tarafından, 2017 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS Sonbahar Dönemi) ile 2017 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS-Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 10 Eylül 2017'de uygulanan 2017 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile Klinik Bilimleri Testi'nde yer alan 21'inci ve 68'inci soruların iptal edildiği, 16'ncı sorunun doğru seçeneğinin "B" olarak, 19'uncu sorunun doğru seçeneğinin ise "E" olarak düzeltilmesine karar verildiği ve bu kararın adaylara 29 Eylül'de duyurulduğu hatırlatıldı.
Ankara 4. İdare Mahkemesi kararları ile Klinik Bilimler Testinde yer alan 14'üncü ve 62'nci soruların, daha önce Yönetim Kurulu kararıyla doğru seçeneğinin "B" olarak düzeltilmesine karar verilen 16'ncı sorunun da iptaline karar verildi.
Alınan kararların bu sınav ile eş zamanlı uygulanan 2017-STS Diş Hekimliği sınavında da yer aldığı göz önünde bulundurularak yeni değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.
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