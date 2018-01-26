Trump'a Davos'ta soğuk duş... Konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki (WEF) konuşmasında medyaya yönelik kullandığı "Edepsiz, alçak, saldırgan ve sahte" sözlerinin ardından izleyiciler tarafından yuhalandı.
Bill Clinton'un ardından 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılan ilk ABD başkanı olan Trump, WEF'in kapanış konuşmasında ülkesinde yıllarca süren durgunluktan sonra ekonominin yeniden büyümeye başladığını söyledi.
Konuşmasının büyük bölümünde küresel iş adamlarına ülkesinde yatırım yapmaya davet eden Trump, "Borsa peş peşe rekor üstüne rekor kırıyor ve seçimden bu yana ülkemize 7 trilyon dolardan fazla servet kattı." dedi.
ABD ekonomisinin dünyanın açık ara en büyük ekonomisi olduğunu belirten Trump, ülkesinin yeniden rekabetçi konuma geçtiğini ve yatırım yapmak için en iyi dönem olduğunu ifade etti.
Trump, ülkesinde kadınlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında işsizliğin hızla düştüğünü, göreve başlamasından bu yana 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti.
"Bazı ülkeler sistemi suistimal ederse serbest ve açık bir ticaretimiz olamaz." diyen Trump, serbest ticaretin adil olması gerektiğini ve ABD'nin artık adaletsiz uygulamaları görmezden gelemeyeceğini kaydetti.
Trump, başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin yalnızlaşmaya ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başlamasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Önce Amerika demek Amerika'nın tek başına olduğu anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptıklarını anlatan Trump, "Güvenliği sağlamadan refaha kavuşamayız." diye konuştu.
Trump konuşmasında terörizme de değinerek, koalisyona mensup ülkelerin desteğiyle DEAŞ'ın elindeki toprakların neredeyse yüzde yüzünün geri alındığını dile getirdi.
Sadece ABD için değil tüm ülkeler için faydalı bir sistem istediğini savunan Trump, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer silahlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Konuşmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın bir sorularını cevaplayan Trump, iş adamı olduğu dönemde medyadan iyi muamele gördüğünü ama siyasete atıldığında medyanın tutumunun değiştiğini ifade etti.
Trump'ın, "Siyasete girene kadar medyanın nasıl ne kadar edepsiz, ne kadar alçak, ne kadar saldırgan ve ne kadar sahte olabileceğinin farkında değildim." şeklindeki sözleri yüzlerce üst düzey delegasyonun bulunduğu salonda yuhalandı.
"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen ve bugün sona eren Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirildi.
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ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı.
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