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20:48, 26 Ocak 2018 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 18:42, 26 Ocak 2018 Cuma

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Erdoğan ile May, 'Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü
Erdoğan ile May, 'Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı May ile telefonda, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti. 

Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik İngiltere Başbakanı May'la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçlandığını vurguladı.

İKİ LİDER YAKIN TEMAS İÇİNDE OLMA KONUSUNDA MUTABIK KALDI

İngiltere Başbakanı May ise Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.



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