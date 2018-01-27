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08:46, 27 Ocak 2018 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 01:15, 27 Ocak 2018 Cumartesi

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ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bir kez daha genişletti
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bir kez daha genişletti

Washington yönetiminin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine eklediği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD yönetimiRusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya Ukrayna'daki istikrar bozucu eylemlerinden ötürü yeni yaptırımlar getirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Türbinlerin Rusya yerine Kırım'a gönderileceğini bilmediğini savunan Siemens'e ise herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.

SURİYE HÜKÜMETİNE HİZMET VEREN ŞİRKET DE LİSTEDE

Bu arada, listedeki şirketlerden Evro Polis Ltd'nin Suriye hükümetine ülkedeki petrol sahalarını koruma hizmeti verdiği bildirildi. Şirkete halihazırda kara listede yer alan Yevgeniy Prigozhin'in kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Yaptırım listesindeki diğer şahıslardan 11'ini ise ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluşturdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, yaptırımların Rusya, Minsk Antlaşması'nın kurallarını tamamen yerine getirene ve Kırım yarımadasındaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Yaptırım listesine alınanların ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.



İlgili Konular kırım rusya ABD
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