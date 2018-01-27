İstanbul'da 39 ilçede, bin 200 polisli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, bin 200 polisinkatılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bugüne kadar 36 kez yapılan uygulamaların 37'ncisi, saat 20.00'de başlatıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.
Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur Uygulaması" 39 ilçede 100 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
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