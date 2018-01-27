Berlin'de taşkınlık yapan PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan PYD/PKK yandaşlarına polis tarafından müdahalede bulunuldu.
Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 örgüt yandaşı, PYD/PKK paçavraları taşıdı ve slogan attı.
Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.
Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.
Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı.
Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan ve taşkınlık yapan PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalede bulundu
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