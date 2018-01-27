Sudan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi MÄ±sÄ±r'a geri dÃ¶necek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan yÃ¶netiminin "istiÅŸare" iÃ§in Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r'dan ayrÄ±lan Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdulmahmud Abdulhalim'in kÄ±sa bir sÃ¼re sonra gÃ¶revine dÃ¶neceÄŸi bildirildi.
30. Afrika BirliÄŸi Zirvesi iÃ§in Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bulunan MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri, SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°brahim Gandur ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan bir gazeteye verdiÄŸi demeÃ§te, "BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Abdulmahmud Abdulhalim Ã§ok yakÄ±nda Kahire'de gÃ¶revine dÃ¶necek." dedi.
Ä°kili iliÅŸkilerin, iki Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerinin de gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Åžukri, Hedasi BarajÄ± mÃ¼zakereleriyle ilgili Etiyopya, Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Ã¼Ã§lÃ¼ liderler zirvesi dÃ¼zenlenmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.
Åžukri ve SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Gandur, bu ay baÅŸÄ±nda yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan dÃ¼n ilk kez Etiyopya'da bir araya gelmiÅŸti.
Ä°ki bakanÄ±n da sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle, MÄ±sÄ±r ve Sudan arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermeyi ve iliÅŸkilerin normale dÃ¶nmesini saÄŸlamayÄ± hedeflediÄŸi belirtilmiÅŸti.
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 4 Ocak'ta Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini geri Ã§ekmiÅŸ, krizin nedeni olarak da Etiyopya'nÄ±n Nil sularÄ± Ã¼zerine inÅŸa etmekte olduÄŸu Hedasi BarajÄ± konusundaki anlaÅŸmazlÄ±k gÃ¶sterilmiÅŸti.
NATO, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nandÄ±.
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