10:26, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Irak'ta ABD saldÄ±rÄ±sÄ±: 7 Ã¶lÃ¼



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ABD'nin Enbar'da DEAÅž mensuplarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de bulunduÄŸu 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Irak'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Enbar vilayetinde DEAÅž mensuplarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de bulunduÄŸu 7 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Irak basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine baÄŸlÄ± BaÄŸdadi nahiyesinde DEAÅž mensuplarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de bulunduÄŸu 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar arasÄ±nda BaÄŸdadi Nahiyesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile Polis Dairesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼'nÃ¼n de olduÄŸu belirtildi. BaÄŸdadi nahiyesinde ABD gÃ¼Ã§lerine ait "Ayn el-Esed" askeri Ã¼ssÃ¼ bulunuyor.

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