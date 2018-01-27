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20:43, 27 Ocak 2018 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 19:09, 27 Ocak 2018 Cumartesi

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Amerika Diyanet Merkezinde "entelektÃ¼el baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k" paneli
Amerika Diyanet Merkezinde

Amerika Diyanet Merkezi ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde "EntelektÃ¼el BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k: Sosyal Bilimler EÄŸitimini Yeniden TanÄ±mlamak" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kendi kÃ¶klerinden beslenerek yeni bir sosyal bilimler okumasÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen "EntelektÃ¼el BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k: Sosyal Bilimler EÄŸitimini Yeniden TanÄ±mlamak" adlÄ± panele ÅžentÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra aynÄ± Ã¼niversitenin Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Burhan KÃ¶roÄŸlu ve Ä°slami Ä°limler FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Dr. YaÅŸar Ã‡olak katÄ±ldÄ±.

DCA'da dÃ¼zenlenen ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak modern sosyal bilimler eÄŸitiminin ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyanÄ±n bu eÄŸitim ile kendi geleneÄŸi arasÄ±nda nasÄ±l bir kÃ¶prÃ¼ kurabileceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde ÅžentÃ¼rk, "MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyanÄ±n kendi kÃ¶klerine yeniden sahip Ã§Ä±karak yeni bir sosyal bilimler okumasÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini" vurguladÄ±.

Ã–te yandan 6 yÄ±l boyunca yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Amerika Diyanet Merkezinin baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revi kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce sona eren ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesine geÃ§en YaÅŸar Ã‡olak iÃ§in panelin ardÄ±ndan veda tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serdar KÄ±lÄ±Ã§, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡olak'a teÅŸekkÃ¼r ederek, "Kendisinin Ã¼stÃ¼n Ã§abasÄ± olmasaydÄ± bu eser bu haliyle ortaya Ã§Ä±kamazdÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡olak'Ä±n DCA dÄ±ÅŸÄ±nda ABD genelinde TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplumuyla iliÅŸkiler noktasÄ±nda da Ã¶nemli vazifeler ifa ettiÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±Ã§, bundan sonraki gÃ¶revlerinde Ã‡olak'a baÅŸarÄ±lar diledi.

Daha sonra kÃ¼rsÃ¼ye gelen ve duygusal bir konuÅŸma yapan Ã‡olak, DCA'nÄ±n temellerinin atÄ±lmasÄ±ndan son merhalesine kadar merkezin hikayesini anlattÄ±. "Aziz TÃ¼rk milletinin bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ± ve devletimizin desteÄŸiyle bu eser ABD'de yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlara kazandÄ±rÄ±ldÄ±." diyen Ã‡olak, bu sÃ¼re zarfÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi katkÄ±lar iÃ§in BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§'a ve tÃ¼m DCA ekibine ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

Veda tÃ¶reni sonunda DCA DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Kanca tarafÄ±ndan Ã‡olak'a teÅŸekkÃ¼r plaketi takdim edilirken, programÄ±n ardÄ±ndan panele katÄ±lan protokol heyeti ve katÄ±lÄ±mcÄ±lar hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.



Ä°lgili Konular ibni haldun entelektÃ¼el baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Amerika Diyanet Merkezi
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