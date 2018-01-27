Amerika Diyanet Merkezinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kendi kÃ¶klerinden beslenerek yeni bir sosyal bilimler okumasÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen "EntelektÃ¼el BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k: Sosyal Bilimler EÄŸitimini Yeniden TanÄ±mlamak" adlÄ± panele ÅžentÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra aynÄ± Ã¼niversitenin Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Burhan KÃ¶roÄŸlu ve Ä°slami Ä°limler FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Dr. YaÅŸar Ã‡olak katÄ±ldÄ±.
DCA'da dÃ¼zenlenen ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak modern sosyal bilimler eÄŸitiminin ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyanÄ±n bu eÄŸitim ile kendi geleneÄŸi arasÄ±nda nasÄ±l bir kÃ¶prÃ¼ kurabileceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde ÅžentÃ¼rk, "MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyanÄ±n kendi kÃ¶klerine yeniden sahip Ã§Ä±karak yeni bir sosyal bilimler okumasÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini" vurguladÄ±.
Ã–te yandan 6 yÄ±l boyunca yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Amerika Diyanet Merkezinin baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revi kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce sona eren ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesine geÃ§en YaÅŸar Ã‡olak iÃ§in panelin ardÄ±ndan veda tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serdar KÄ±lÄ±Ã§, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡olak'a teÅŸekkÃ¼r ederek, "Kendisinin Ã¼stÃ¼n Ã§abasÄ± olmasaydÄ± bu eser bu haliyle ortaya Ã§Ä±kamazdÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã‡olak'Ä±n DCA dÄ±ÅŸÄ±nda ABD genelinde TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplumuyla iliÅŸkiler noktasÄ±nda da Ã¶nemli vazifeler ifa ettiÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±Ã§, bundan sonraki gÃ¶revlerinde Ã‡olak'a baÅŸarÄ±lar diledi.
Daha sonra kÃ¼rsÃ¼ye gelen ve duygusal bir konuÅŸma yapan Ã‡olak, DCA'nÄ±n temellerinin atÄ±lmasÄ±ndan son merhalesine kadar merkezin hikayesini anlattÄ±. "Aziz TÃ¼rk milletinin bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ± ve devletimizin desteÄŸiyle bu eser ABD'de yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlara kazandÄ±rÄ±ldÄ±." diyen Ã‡olak, bu sÃ¼re zarfÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi katkÄ±lar iÃ§in BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§'a ve tÃ¼m DCA ekibine ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.
Veda tÃ¶reni sonunda DCA DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Kanca tarafÄ±ndan Ã‡olak'a teÅŸekkÃ¼r plaketi takdim edilirken, programÄ±n ardÄ±ndan panele katÄ±lan protokol heyeti ve katÄ±lÄ±mcÄ±lar hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
Amerika Diyanet Merkezi ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde "EntelektÃ¼el BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k: Sosyal Bilimler EÄŸitimini Yeniden TanÄ±mlamak" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi
TÃ¼rk yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kaligrafi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±, Ä°rlandalÄ± sanatÃ§Ä± Denis Brown'un eÄŸitmenliÄŸinde baÅŸladÄ±
MÄ±sÄ±r'da 27 Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 10 Åžubat'a kadar devam edecek 49. UluslararasÄ± Kahire Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
LÃ¼bnan Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Dr. Ahmed, "KudÃ¼s'Ã¼ baÅŸkent olarak kabul etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srail'in, Filistin topraklarÄ±nda tarihi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayacak ne bir eser ne de delil olabilecek bir fotoÄŸraf bile yoktur. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlara ait olduÄŸunu ispatlayan binlerce delil bulunuyor" dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda 13 yeni mÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanacak.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisi'nin TÄ°KA desteÄŸiyle tamamlanan restorasyonu, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uzmanlarÄ±nÄ± kendine hayran bÄ±raktÄ±.
MÄ±sÄ±râ€™Ä± M.Ã– 1279-1213 tarihleri arasÄ±nda yÃ¶neten 2. Ramsesâ€™in heykeli BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.
KÃ¼tahya Vav Geleneksel Sanatlar ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi'nin kurucularÄ±ndan Hattat-Ã‡inici Ã–mer KÄ±sa'ya rahmeti vesile kÄ±larak bir vefayat dosyasÄ± hazÄ±rladÄ±k.
HÃ¼dayi VakfÄ± bÃ¼nyesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte olan Åžahsiyet Akademisi genÃ§lik ihyÃ¢ programÄ±nÄ±n eÄŸitim koordinatÃ¶rÃ¼ Abdullah Sak ile Åžahsiyet Akademisi Ã¼zerine bir mÃ¼lakat yaptÄ±k
Antalya'da mimarisiyle taÅŸtan bir papatyaya benzetilen Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi'nin 408 yÄ±llÄ±k hat yazÄ±lÄ± Ã§inilerinin, Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda kadÄ±nlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±rken sÄ±vayla kapandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TYB Ä°stanbul Åžubesiâ€™nin 13. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda Mahmut BÄ±yÄ±klÄ±'nÄ±n yeniden baÅŸkan seÃ§ildiÄŸi bildirildi
TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸinin kuruluÅŸunun 40. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla, "40 YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ± ve AfiÅŸleri" sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye'deki her ÅŸeyini satarak mazlum ve maÄŸdur ZanzibarlÄ±lara, yetimlere ve yetim annelerine yardÄ±mcÄ± olabilmek iÃ§in eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Zanzibar'a taÅŸÄ±nan Hatice Ã‡olak YentÃ¼rk ile Zanzibar'daki yetim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, yetim annelerine yÃ¶nelik aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dikiÅŸ atÃ¶lyeleri, hizmetinde bulunduÄŸu gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k turizmi ve yakÄ±n zaman Ã¶nce kurdugu As salam VakfÄ± Ã¼zerine Ä°brahim Ethem GÃ¶ren Bey hasbihal etti
M. Murtaza Ã–zeren geÃ§en haftanÄ±n kÃ¼ltÃ¼r haberleri arasÄ±ndan bir seÃ§im yaptÄ±.
Malatya'nÄ±n YeÅŸilyurt ilÃ§esindeki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerinden Camii Kebir'de 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi.
Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ± baÅŸladÄ±