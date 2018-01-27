GÃ¼ncelleme: 23:05, 27 Ocak 2018 Cumartesi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± beklenen DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde, Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir sÃ¼redir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lge genelinde havanÄ±n Ã§ok bulutlu, doÄŸusunun aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ±, Erzincan Ã§evrelerinde ise sisin etkili olmasÄ± bekleniyor.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede rÃ¼zgar gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

BÃ¶lgede en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r'da 1, Erzincan'da sÄ±fÄ±r, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere AÄŸrÄ± ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 6, Kars'ta 7 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ise IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da 3, AÄŸrÄ± ve Erzurum'da sÄ±fÄ±r, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Kars ve Ardahan'da 1 derece olacak.

Kent merkezindeki kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± ise Erzurum'da 31, Ardahan'da 19, AÄŸrÄ±'da 16, Kars'ta 11 ve Erzincan'da 2 santimetre Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Yetkililer, buzlanma ve don olayÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlar ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin, dik ve eÄŸimli yamaÃ§lardaki Ã§Ä±ÄŸ tehlikesine karÅŸÄ± da doÄŸada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kanlarÄ±n tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.