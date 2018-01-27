10:43, 27 Ocak 2018 Cumartesi

49. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da 27 ülkeden 849 yayınevinin katıldığı 49. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı açıldı.

Başkent Kahire'nin doğusundaki alanda kurulan ve 10 Şubat'a kadar sürecek olan fuarın açılışına Mısır Kültür Bakanı İnas Abduddaim, Cezayirli mevkidaşı İzzeddin Meyhubi, fuarın bu yılki onur konuğu Cezayir’in Mısır Büyükelçisi Nezir el-Arbavi ile Mısırlı yetkililer ve davetliler katıldı.

Bu yılki fuarın sloganının "yumuşak güç” olduğu bildirildi.

Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından birisi olarak kabul ediliyor.

Her yıl bir ülkenin şeref konuğu olarak kabul edildiği ve o ülkeye dair birçok kültürel faaliyetin düzenlendiği fuarda bu yılın şeref konuğunun Cezayir’in Mısır Büyükelçisi Nezir el-Arbavi olduğu kaydedildi.

İlki 1969 yılında kurulan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı toplantılara da ev sahipliği yapıyor.