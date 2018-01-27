10:45, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Kiribati aÃ§Ä±klarÄ±nda feribot kayboldu





Pasifik'teki ada Ã¼lkesi Kiribati aÃ§Ä±klarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir feribotun kaybolduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yeni Zelanda Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin bulunduÄŸu feribotun 18 Ocak'ta Kiribati'nin Nonouti AdasÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilerek, iki gÃ¼nlÃ¼k bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan baÅŸkent GÃ¼ney Tarava'ya varmasÄ± beklenen feribotun kayÄ±p olarak bildirildiÄŸini kaydetti. Yeni Zelanda ve Fiji'den arama kurtarma ekiplerinin MV Butiraoi isimli kayÄ±p feribotu aradÄ±klarÄ± belirtildi.

Ä°lgili Konular pasifik kiribati

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.