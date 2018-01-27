ABD, PKK'ya silah vermeyeceÄŸini teyit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General H.R. McMaster ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmak zorunda olduÄŸu vurgulandÄ±.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, dÃ¼n gece ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde kendi gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve Afrin halkÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, PYD/YPG, PKK, DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadele ile Suriye'deki siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼reci ele alÄ±ndÄ±.
PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususunun teyit edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmak zorunda olduÄŸu vurgulandÄ±.
YanlÄ±ÅŸ anlamalarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yakÄ±n koordinasyon iÃ§inde olunmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±nan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki NATO mÃ¼ttefiki olan TÃ¼rkiye ve ABD iliÅŸkilerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±kar ve saygÄ± temelinde her dÃ¼zeyde geliÅŸtirilmesinin Ã¶nemine dikkat Ã§ekildi.
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KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
MÃœSÄ°AD'Ä±n "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin, Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine intikalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kamuoyunda kurum tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar gibi algÄ±lanan bu haberin Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼ terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizledi
BÃ¶lgedeki saÄŸanak ve YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'ndaki kar erimeleri sonucu yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt kat artarak kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyesine ulaÅŸan Ergene Nehri'nin debisi, normale dÃ¶ndÃ¼.
Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 188 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
CHP'li Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymon McMaster ile dÃ¼n gece telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" 39 ilÃ§ede 100 noktada bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesaplarÄ±ndan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na iliÅŸkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartlarÄ± yayÄ±nladÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, sÄ±nÄ±r birliklerini denetlemek Ã¼zere ÅžanlÄ±urfa'ya gitti.
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki termik santral inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine iskele demirlerinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
GÃ¼roymak ilÃ§esinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan belediye tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 20 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kulenin dÃ¶rt tarafÄ±nda saat bulunuyor
Eski Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n oÄŸlu hakkÄ±nda FETÃ–'den yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.