11:03, 27 Ocak 2018 Cumartesi

ABD, PKK'ya silah vermeyeceÄŸini teyit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General H.R. McMaster ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmak zorunda olduÄŸu vurgulandÄ±.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, dÃ¼n gece ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde kendi gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve Afrin halkÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, PYD/YPG, PKK, DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadele ile Suriye'deki siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼reci ele alÄ±ndÄ±.

PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususunun teyit edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmak zorunda olduÄŸu vurgulandÄ±.

YanlÄ±ÅŸ anlamalarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yakÄ±n koordinasyon iÃ§inde olunmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±nan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki NATO mÃ¼ttefiki olan TÃ¼rkiye ve ABD iliÅŸkilerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±kar ve saygÄ± temelinde her dÃ¼zeyde geliÅŸtirilmesinin Ã¶nemine dikkat Ã§ekildi.

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