11:30, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Umut Oran'dan SE'ye tepki istifasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'li Umut Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal (SE) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti.

Oran, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, kendisi iÃ§in siyasetin, "ÅŸartlar ne olursa olsun makam ve unvan peÅŸinde koÅŸmak" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'ten Ã¶ÄŸrendiÄŸi ilk ÅŸeyin, "Bireysel ikbali yok sayÄ±p milletin bekasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele etmek" olduÄŸunu aktaran Oran, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu anlamda siyasi hayatÄ±mda attÄ±ÄŸÄ±m her adÄ±mda referansÄ±m bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milleti ve onun bekasÄ± olmuÅŸtur. 2015 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼zerimde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden, Enternasyonal tarafÄ±ndan 25 Ocak 2018 gece yarÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanan 'SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor' baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama sebebiyle istifa ediyorum."

Umut Oran, MehmetÃ§ik'in TÃ¼rkiye'yi tehdit eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde haklÄ± olduÄŸuna ve hiÃ§bir gerekÃ§enin eli kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye darbe vurmamasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÃ§Ä±klanan metnin 'bÃ¶lgede yaÅŸanan sÃ¼reÃ§leri doÄŸru analiz etmediÄŸini, emperyalist Ã¼lkeler ABD ve batÄ± tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rsÄ±zca silahlandÄ±rÄ±lan, her tÃ¼rlÃ¼ eÄŸitimle yetiÅŸtirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'yle ilgili uluslararasÄ± toplumu doÄŸru bilgilendirmediÄŸini ve Suriyelilerin tamamÄ±nÄ±n sÃ¶z hakkÄ± olan Suriye devletinin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeterince gÃ¶zetmediÄŸini' dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in kabul edilemez buluyorum. PKK-PYD-YPG, insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden ve savaÅŸ suÃ§u iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼tlerdir."