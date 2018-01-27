Umut Oran'dan SE'ye tepki istifasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP'li Umut Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal (SE) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti.
Oran, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, kendisi iÃ§in siyasetin, "ÅŸartlar ne olursa olsun makam ve unvan peÅŸinde koÅŸmak" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'ten Ã¶ÄŸrendiÄŸi ilk ÅŸeyin, "Bireysel ikbali yok sayÄ±p milletin bekasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele etmek" olduÄŸunu aktaran Oran, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu anlamda siyasi hayatÄ±mda attÄ±ÄŸÄ±m her adÄ±mda referansÄ±m bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milleti ve onun bekasÄ± olmuÅŸtur. 2015 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼zerimde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden, Enternasyonal tarafÄ±ndan 25 Ocak 2018 gece yarÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanan 'SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor' baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama sebebiyle istifa ediyorum."
Umut Oran, MehmetÃ§ik'in TÃ¼rkiye'yi tehdit eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde haklÄ± olduÄŸuna ve hiÃ§bir gerekÃ§enin eli kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye darbe vurmamasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AÃ§Ä±klanan metnin 'bÃ¶lgede yaÅŸanan sÃ¼reÃ§leri doÄŸru analiz etmediÄŸini, emperyalist Ã¼lkeler ABD ve batÄ± tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rsÄ±zca silahlandÄ±rÄ±lan, her tÃ¼rlÃ¼ eÄŸitimle yetiÅŸtirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'yle ilgili uluslararasÄ± toplumu doÄŸru bilgilendirmediÄŸini ve Suriyelilerin tamamÄ±nÄ±n sÃ¶z hakkÄ± olan Suriye devletinin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeterince gÃ¶zetmediÄŸini' dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in kabul edilemez buluyorum. PKK-PYD-YPG, insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden ve savaÅŸ suÃ§u iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼tlerdir."
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
MÃœSÄ°AD'Ä±n "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin, Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine intikalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kamuoyunda kurum tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar gibi algÄ±lanan bu haberin Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼ terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizledi
BÃ¶lgedeki saÄŸanak ve YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'ndaki kar erimeleri sonucu yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt kat artarak kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyesine ulaÅŸan Ergene Nehri'nin debisi, normale dÃ¶ndÃ¼.
Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 188 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
CHP'li Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymon McMaster ile dÃ¼n gece telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" 39 ilÃ§ede 100 noktada bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesaplarÄ±ndan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na iliÅŸkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartlarÄ± yayÄ±nladÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, sÄ±nÄ±r birliklerini denetlemek Ã¼zere ÅžanlÄ±urfa'ya gitti.
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki termik santral inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine iskele demirlerinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
GÃ¼roymak ilÃ§esinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan belediye tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 20 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kulenin dÃ¶rt tarafÄ±nda saat bulunuyor
Eski Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n oÄŸlu hakkÄ±nda FETÃ–'den yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.