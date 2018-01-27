11:48, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼





Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu kazada 13 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n kÃ¶prÃ¼deki korkuluÄŸa Ã§arptÄ±ktan sonra nehre yuvarlanmasÄ± sonucu 13 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Yerel medyadaki haberlere gÃ¶re, polis yetkilisi Anil Shinde, MaharaÅŸtra eyaletindeki Kolhapur kenti yakÄ±nlarÄ±nda bir otobÃ¼sÃ¼n kÃ¶prÃ¼deki korkuluÄŸa Ã§arptÄ±ktan sonra nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, kazada 13 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. OtobÃ¼sÃ¼n nehirden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Shinde, kazanÄ±n nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hindistan'da yaÅŸanan trafik kazalarÄ±nda her yÄ±l 110 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

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