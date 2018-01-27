12:06, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Sivas'ta 188 kÃ¶y yolunda ulaÅŸÄ±ma kar engeli





Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 188 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas Ä°l Ã–zel Ä°daresi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkezde 6, ilÃ§elerden DivriÄŸi'de 28, DoÄŸanÅŸar'da 8, Gemerek'te 5, GÃ¼rÃ¼n'de 24, Hafik'te 7, Ä°mranlÄ±'da 19, Kangal'da 20, SuÅŸehri'nde 4, ÅžarkÄ±ÅŸla'da 30, YÄ±ldÄ±zeli'nde 27 ve Zara'da 10 olmak Ã¼zere 188 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor. Merkez ve ilÃ§elerde 32 greyder, 19 yÃ¼kleyici, 10 dozer, 9 kar bÄ±Ã§aklÄ± kamyon, 29 destek aracÄ± olmak Ã¼zere 99 iÅŸ makinesi ve 211 personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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