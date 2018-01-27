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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:43, 27 Ocak 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
12:27, 27 Ocak 2018 Cumartesi

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Ergene Nehri'nin debisi normale dÃ¶ndÃ¼
Ergene Nehri'nin debisi normale dÃ¶ndÃ¼

BÃ¶lgedeki saÄŸanak ve YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'ndaki kar erimeleri sonucu yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt kat artarak kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyesine ulaÅŸan Ergene Nehri'nin debisi, normale dÃ¶ndÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeriÃ§ KaymakamÄ± ErinÃ§ Demir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DSÄ° verilerine gÃ¶re taÅŸkÄ±n riskinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Debinin dÃ¼ÅŸmesiyle nehrin de yataÄŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Demir, MeriÃ§'in 9 kÃ¶yÃ¼nÃ¼n taÅŸkÄ±ndan etkilendiÄŸini belirtti.

Zarar gÃ¶ren arazilerin tespit edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir, devletin her zaman vatandaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.

Debi yÃ¼kselmesi sonucu 23 Ocak'ta KÄ±rklareli'nin LÃ¼leburgaz ile Edirne'nin MeriÃ§ ve UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§elerine baÄŸlÄ± bazÄ± kÃ¶ylerde nehir suyu tarÄ±m arazilerine yayÄ±lmÄ±ÅŸ, tarÄ±m aletleri ve saman balyalarÄ± su altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ, ulaÅŸÄ±m aksamÄ±ÅŸtÄ±.



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