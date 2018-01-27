12:43, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Kabil'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±, 40 Ã¶lÃ¼





Kabil'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 40 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 140 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 40 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 140 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Emniyet yetkilileri, saldÄ±rÄ±nÄ±n eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± ve Cumhuriyet Hastanesi yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 40, yaralananlarÄ± ise 140 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nasrat Rahimi, saldÄ±rganÄ±n bÃ¶lgeye ulaÅŸabilmek iÃ§in bombalarÄ± ambulansa yerleÅŸtirdiÄŸini kaydetti.



SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetiyle bÃ¶lgedeki binalarda hasar meydana geldi. Ãœst dÃ¼zey gÃ¼venlik kontrolleri yapÄ±lan bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¼lkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§Ä±kan tÃ¼m caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bu arada, yaralÄ±larÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n durumu aÄŸÄ±r olduÄŸu ifade edilirken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.



Ã–te yandan saldÄ±rÄ±yÄ± Taliban Ã¼stlendi.

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