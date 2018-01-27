Afrin'in Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrol saÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK iÅŸgalindeki Afrin ilÃ§esinin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.
BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO birlikleri 8. gÃ¼nÃ¼ne giren Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'nÄ±n yuvalandÄ±ÄŸÄ± Afrin ilÃ§esinin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Raco beldesine baÄŸlÄ± Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±. Ã–te yandan TSK ve Ã–SO birlikleri, Raco beldesindeki 740'Ä±ncÄ± nokta olarak bilinen bÃ¶lgeyi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir eÄŸitim kampÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi.
TSK ve Ã–SO birliklerinin 20 Ocak'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekat kapsamÄ±ndaki kara operasyonunda, AdamanlÄ±, Haftar, Hay OÄŸlu, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Marso, Åžeyh Abid, KarmanlÄ±, Bali KÃ¶y, Kurni ve Mahmud Ubasi kÃ¶yleri ile Syria Tel tepesi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, harekatÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonun TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BM sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.
Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
MÃœSÄ°AD'Ä±n "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin, Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine intikalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kamuoyunda kurum tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar gibi algÄ±lanan bu haberin Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼ terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizledi
BÃ¶lgedeki saÄŸanak ve YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'ndaki kar erimeleri sonucu yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt kat artarak kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyesine ulaÅŸan Ergene Nehri'nin debisi, normale dÃ¶ndÃ¼.
Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 188 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
CHP'li Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymon McMaster ile dÃ¼n gece telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" 39 ilÃ§ede 100 noktada bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesaplarÄ±ndan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na iliÅŸkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartlarÄ± yayÄ±nladÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, sÄ±nÄ±r birliklerini denetlemek Ã¼zere ÅžanlÄ±urfa'ya gitti.
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki termik santral inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine iskele demirlerinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
GÃ¼roymak ilÃ§esinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan belediye tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 20 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kulenin dÃ¶rt tarafÄ±nda saat bulunuyor
Eski Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n oÄŸlu hakkÄ±nda FETÃ–'den yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.