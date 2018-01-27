13:00, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Afrin'in Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrol saÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK iÅŸgalindeki Afrin ilÃ§esinin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.

BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO birlikleri 8. gÃ¼nÃ¼ne giren Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'nÄ±n yuvalandÄ±ÄŸÄ± Afrin ilÃ§esinin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Raco beldesine baÄŸlÄ± Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±. Ã–te yandan TSK ve Ã–SO birlikleri, Raco beldesindeki 740'Ä±ncÄ± nokta olarak bilinen bÃ¶lgeyi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir eÄŸitim kampÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi.

TSK ve Ã–SO birliklerinin 20 Ocak'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekat kapsamÄ±ndaki kara operasyonunda, AdamanlÄ±, Haftar, Hay OÄŸlu, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Marso, Åžeyh Abid, KarmanlÄ±, Bali KÃ¶y, Kurni ve Mahmud Ubasi kÃ¶yleri ile Syria Tel tepesi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, harekatÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonun TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BM sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.