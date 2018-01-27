13:30, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Meteoroloji'den "paralÄ± hava tahmini" haberine aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (MGM), basÄ±n da yer alan "paralÄ± hava tahmini" haberlerinin kurumla ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerince AA muhabirine yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda, "Meteoroloji uzmanlarÄ± para ile konuÅŸacak", "Meteoroloji uzmanlarÄ±ndan inanÄ±lmaz karar", "ArtÄ±k para ile konuÅŸacaklar" gibi haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Kamuoyunda bu haberin Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce alÄ±nmÄ±ÅŸ bir kararmÄ±ÅŸ gibi algÄ±landÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, bunun bir meslek odasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kurumsal karar olduÄŸu aktarÄ±ldÄ± ve haberlerin Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 15 BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kurduÄŸu BÃ¶lgesel Tahmin UyarÄ± Merkezileri ve Tahminler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Meteoroloji UzmanÄ± personeli ile basÄ±n mensuplarÄ±na gÃ¼ncel, doÄŸru, gÃ¼venilir tahmin, uyarÄ± ve deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kurumun internet sayfasÄ±, sosyal medya hesaplarÄ± (Twitter, Facebook) ve akÄ±llÄ± telefon uygulamalarÄ± ile vatandaÅŸlara meteorolojik hizmetlerin her an Ã¼cretsiz olarak sunulduÄŸu vurgulandÄ±.