MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday olan eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸam Cinina'nÄ±n evinin yakÄ±nÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Cinina'nÄ±n avukatÄ± Ala Taha, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan'Ä±n yerine cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan HiÅŸam Cinina'nÄ±n, baÅŸkent Kahire'deki evinin yakÄ±nÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
MÃ¼vekkilinin CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi tarafÄ±ndan SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden alÄ±nmasÄ±yla ilgili davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere evinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlatan Taha, "Cinina'nÄ±n ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, kesici aletle yÃ¼zÃ¼nden yaralandÄ±." dedi.
Taha ayrÄ±ca, saldÄ±rÄ±yla ilgili iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in karakola giden mÃ¼vekkilinin oradan hastaneye nakledileceÄŸini aktardÄ±.
Ã–te yandan bazÄ± yerel medya organlarÄ±nda yer alan haberlerde, olayÄ±n Cinina'nÄ±n aracÄ±nÄ±n trafikte baÅŸka bir araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaÅŸanan sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yer aldÄ±.
MÄ±sÄ±r'da baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n sembol isimlerinden biri olan Cinina, 2012'de SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Cinina, "yolsuzluk" iddialarÄ± nedeniyle Mart 2016'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi tarafÄ±ndan gÃ¶revinden azledilmiÅŸti.
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan'Ä±n kurduÄŸu MÄ±sÄ±r Demokratik Arap Partisi, 12 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Anan'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olacaÄŸÄ±nÄ±" duyurmuÅŸtu.
MÄ±sÄ±r ordusu, 23 Ocak'ta Anan hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, askeri soruÅŸturma makamlarÄ± da Anan konusunda yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti. Anan'Ä±n MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§im kampanyasÄ± mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ise eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. AynÄ± gÃ¼n MÄ±sÄ±r'daki Ulusal SeÃ§im Komisyonu da Anan'Ä±n ismini seÃ§men listesinden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Anan daha sonra kendi yerine Cinina'nÄ±n aday olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
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