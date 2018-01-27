Alemdar DestanÄ±'nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nÄ±n ilk deniz ÅŸehidi Recep Kahya ile Milli MÃ¼cadele yÄ±llarÄ±nda Ã¼stÃ¼n yararlÄ±lÄ±k gÃ¶steren Alemdar Gemisi'nin EreÄŸli'ye intikalinin 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik dÃ¼zenlendi.
Karadeniz BÃ¶lge ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli Deniz ÃœsteÄŸmen Furkan TÃ¼rkoÄŸlu, SÃ¼leymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin 5 Åžubat 1921'de, 7 kahraman denizci tarafÄ±ndan Ä°stanbul'dan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EreÄŸli'ye 6 Åžubat'ta gelen ve halk tarafÄ±ndan sevinÃ§le karÅŸÄ±lanan Alemdar Gemisi'nin personel, kumanya ve yakÄ±t ikmalinin ardÄ±ndan 8-9 Åžubat tarihinde Trabzon'a hareket etmek iÃ§in buradan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan TÃ¼rkoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Alemdar Gemisi'nin ihbar edilmesi Ã¼zerine FransÄ±z C-27 gambotu (bir veya birkaÃ§ silahlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k savaÅŸ gemisi) tarafÄ±ndan yolu kesilerek tÃ¼m silahlara el konuldu. Gemi 4 FransÄ±z askeri eÅŸliÄŸinde ve C-27 gambotu refakatinde Ä°stanbul'a hareket ettirildiÄŸi sÄ±rada EreÄŸli'nin 10 mil aÃ§Ä±klarÄ±nda Alemdar personeli kargaÅŸa Ã§Ä±kararak kumandayÄ± tekrar ele almÄ±ÅŸ ve FransÄ±z askerlerini etkisiz hale getirerek EreÄŸli'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Bu sÄ±rada olayÄ± fark eden C-27 gambotu Alemdar'a ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡atÄ±ÅŸma seslerini EreÄŸli'den duyan halk sahilden ve denize aÃ§Ä±lan sandallardan C-27 gambotuna yaylÄ±m ateÅŸi aÃ§arak gambotun aÃ§Ä±ÄŸa kaÃ§masÄ±nÄ± ve daha sonra Zonguldak'a geri dÃ¶nmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r."
Alemdar Gemisi'nin, kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla 9 Åžubat 1921'de Ã‡oban Ã‡eÅŸmesi Ã¶nlerinde karaya oturtulduÄŸunu ifade eden TÃ¼rkoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Recep Kahya bu Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kalbinden vurularak Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n ilk deniz ÅŸehidi unvanÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ, bÃ¼tÃ¼n EreÄŸli halkÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile cenazesi ÅŸehir mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmiÅŸtir. Alemdar, Milli MÃ¼cadele kapsamÄ±nda birÃ§ok gÃ¶revde bulunmuÅŸ, mÃ¼himmat ve Ã¶nemli malzemelerin transferini yapmÄ±ÅŸ, Ã¼zerine monte edilen toplar sayesinde baÅŸta Åžahin vapuru olmak Ã¼zere Novorosyk'de harp mÃ¼himmatÄ± taÅŸÄ±yan gemilere karakol ve kollama gÃ¶revi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca Pontus Ã§eteleriyle mÃ¼cadele etmiÅŸtir. Romanya ve Bulgaristan'a denizyolu ile kaÃ§an AbacÄ± Yanko ve SarÄ± Yani Ã§etesini yakaladÄ±ÄŸÄ± gibi birÃ§ok Ã§eteyi de yakalayarak resmi makamlara teslim etmiÅŸtir. Alemdar bÃ¼yÃ¼k zaferlerden sonra 1924-1959 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kurtarma iÅŸleri ile sÃ¼rekli uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ, 1959 yÄ±lÄ±nda hizmet dÄ±ÅŸÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Ã‡aturoÄŸlu da gemi ve mÃ¼rettebatÄ±nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± zaferin Ä°stiklal MÃ¼cadelesi'nin Ã§ok Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirterek, "Alemdar Gemisi'ne, Ä°stiklal MadalyasÄ± verilmesi noktasÄ±nda TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ä°smail Kahraman'Ä± ziyaret ederek, konuyu anlattÄ±k. Bizlere sonuna kadar destek olacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler. Bu anlamda Ã¶nemli bir aÅŸama katettik. Gazi Alemdar'a Ä°stiklal MadalyasÄ± verilmesi noktasÄ±nda kanun teklifimizi TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne sunduk." ifadelerini kullandÄ±.
Gazi Alemdar Gemisi YaptÄ±rma ve YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkan Vekili Atalay Durmaz DemiroÄŸlu ise geminin kahraman mÃ¼rettebatÄ±yla kazandÄ±ÄŸÄ± zaferin, 1. Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferiyle gelen moralin Ã¼zerine katkÄ± saÄŸlayarak, 26 AÄŸustos'tan 9 EylÃ¼l 1922'ye uzanan bÃ¼yÃ¼k zaferin Ã¶nemli halkalarÄ±ndan birisi olduÄŸunu kaydetti.
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KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
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Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin, Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine intikalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
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