14:35, 27 Ocak 2018 Cumartesi

H&M'den "Allah" yazÄ±lÄ± Ã§ocuk Ã§oraplarÄ± iÃ§in Ã¶zÃ¼r





Ä°sveÃ§ giyim markasÄ± tepkiler Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r dileyerek Ã§oraplarÄ± toplattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°sveÃ§ giyim markasÄ± H&M'nin satÄ±ÅŸa sunduÄŸu Ã§ocuk Ã§oraplarÄ±nda ArapÃ§a ''Allah'' yazÄ±sÄ±na benzer figÃ¼rler bulunmasÄ± tepkilere neden oldu.

Ãœlkedeki bazÄ± mÃ¼ÅŸterilerin H&M'de satÄ±lan Ã§ocuk Ã§oraplarÄ±nÄ±n altÄ±ndaki figÃ¼rÃ¼n ArapÃ§a ''Allah'' anlamÄ±na geldiÄŸini belirtmeleri Ã¼zerine firma yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak Ã¶zÃ¼r diledi. Ä°sveÃ§ devlet radyosu SVT'nin haberine gÃ¶re, firma yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§oraplarÄ±n altÄ±nda "Allah" yazmalarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama figÃ¼rdeki benzerlikten dolayÄ± Ã¶zÃ¼r dilediklerini kaydetti. Åžirket, Ã§oraplarÄ±n toplatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ã–te yandan bir sÃ¼re Ã¶nce H&M, siyahi bir manken Ã§ocuÄŸun Ã¼zerinde "Ormandaki en havalÄ± maymun" yazÄ±sÄ± bulunan tiÅŸÃ¶rtÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± internet sitesinde yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine tepkilerin ardÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.

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