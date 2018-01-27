Muhalifler SoÃ§i'ye katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) baÅŸkanÄ± NasÄ±r Hariri, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne de katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.
Avusturyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Viyanaâ€™da iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen MYK BaÅŸkanÄ± Hariri, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle iliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Hariri, Esed rejiminin siyasi geÃ§iÅŸ iÃ§in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test eden uluslararasÄ± sÃ¼recin dÃ¼n itibarÄ±yla bittiÄŸini, kendi adlarÄ±na muhalefet heyeti olarak BM, Rusya, TÃ¼rkiye ve diÄŸer Ã¼lkelerle Viyana'da olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SoÃ§i'de yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin muhtemel sonuÃ§larÄ±nÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k toplantÄ±da detaylarÄ±yla ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Hariri, "MYK olarak SoÃ§i'ye gitmeme kararÄ± aldÄ±k." dedi.
"HalkÄ±mÄ±zdan son aylarda katÄ±lmamamÄ±z gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yoÄŸun yorumlar aldÄ±k." ifadesini kullanan Hariri, siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerine Cenevre'de devam edeceklerini vurguladÄ±.
Hariri, bir gazetecinin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine "PYD, TÃ¼rkiye'den Ã¶nce Suriyeliler iÃ§in sorundur. Milisleri var. Sivillere karÅŸÄ± ihlalleri var." dedi.
MYK baÅŸkanÄ± Suriye'yi bÃ¶lme hedefindeki tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Viyana'da Cenevre 9 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda 25-26 Ocakâ€™ta dÃ¼zenlenen iki gÃ¼nlÃ¼k Ã¶zel toplantÄ±da, ana gÃ¼ndemi 29-30 Ocak'ta SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi hazÄ±rlÄ±klarÄ± ve Kongre'de oluÅŸturulmasÄ± beklenen anayasa komisyonu konusu oluÅŸturdu.
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