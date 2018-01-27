GÃ¼ncelleme: 02:09, 28 Ocak 2018 Pazar

Bulgaristan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 6 km kuyruk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya gitmek isteyen tÄ±rlar sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruk oluÅŸturdu. TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 11, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 6 kilometreye ulaÅŸtÄ±.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 400, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde ise yaklaÅŸÄ±k 250 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Mahmut Yavuz, 10 saattir kuyrukta beklediÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda uzun sÃ¼redir aynÄ± manzaranÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yavuz, "KuyruklarÄ±n sebebi gÃ¼mrÃ¼klerin aÄŸÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±. DiÄŸer bir nedeni de tÄ±r parkÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ±. Ã‡ok gÃ¼zel bir saha yapÄ±ldÄ± ama yetersiz kalÄ±yor. Kuyrukta uzun saatler beklemek bizi Ã§ok yoruyor." diye konuÅŸtu.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Dursun DÃ¼ner de soÄŸukta beklemenin ÅŸofÃ¶rleri yorduÄŸunu dile getirerek, "Kuyrukta beklemek tÄ±r ÅŸofÃ¶rlerinin en bÃ¼yÃ¼k sorunu. 10 kilometreden sÄ±raya girdim. Ne zaman Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ± tahmin edemiyorum." ifadelerini kullandÄ±.