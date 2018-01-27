15:09, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 7 Ã¶lÃ¼





Nijerya'da Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yapÄ±lan operasyonda 7 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'da Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da araÃ§ imha edildi. Nijerya ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ General Sani Osman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kuzeydoÄŸudaki Sambisa OrmanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava operasyonunda 7 Ã¶rgÃ¼t mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Osman, operasyonda, Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ve ekipmanÄ±n imha edildiÄŸini bildirdi. Operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge yakÄ±nÄ±ndaki Adamawa, Yobe ve Borno eyaleti yÃ¶neticilerine de seslenen Osman, kaÃ§an terÃ¶ristler hakkÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bilgilendirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.

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